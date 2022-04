Liga MX: El DT de Pumas, Andrés Lillini reconoce que le da vergüenza cómo festeja; le mete enjundia

Ya es una costumbre que los Pumas remen contra corriente y resuelvan de último minuto, en la tribuna y en el banquillo cada triunfo se vive con intensidad, prueba de ello son los festejos de su director técnico Andrés Lillini, quien celebra efusivamente, situación que se han vuelto una característica.

"Me miro y me da vergüenza (risas). Lo siento tanto lo que hacemos, el trabajo del día es terrible, los veo que a veces no se llegan a recuperar y juegan. Cuando pasa lo que pasa libero el sentimiento que tengo por este club, por las posibilidades que tenemos y hago eso, corro para cualquier lado. Es una liberación de energía por esa raya caliente que siempre es la de ser el entrenador. Debo ser, a lo mejor, menos efusivo", reconoció.

Tras el par de contragolpes con el que los Auriazules se sobrepusieron a pesar de contar con un hombre menos, por la expulsión de Juan Ignacio Dinenno en el primer tiempo, Washington Corozo le dio la victoria a los suyos y naturalmente, Lillini celebró sus dos goles con mucha enjundia.

"En el entretiempo nos juntamos con Hermes Desio y Gustavo Vargas, mis auxiliares y dijimos que iba a ser un partido donde íbamos a aguantar el cinturonazo del rival y empezar a crecer desde ahí. Les pedí a dos o tres jugadores que veía cansados que se vaciaran físicamente porque ese esfuerzo me iba a dar una chance de gol", declaró.

Sin embargo, el estratega del equipo felino lamentó que las malas decisiones arbitrales una vez más hayan perjudicado a Pumas, pero supieron reponerse. “El arbitraje nos afecta, pero no puedo hacer nada”. Por lo pronto, los del Pedregal, séptimos en la tabla general con 19 puntos, visitarán el miércoles a las 19:00 horas (tiempo del centro de México) al Atlético de San Luis en el Estadio Alfonso Lastras.