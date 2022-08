Liga MX: El Estadio Nemesio Diez, casa del Toluca, cumple 68 años de existencia

Los Diablos Rojos del Toluca se encuentran de fiesta, su Estadio Nemesio Diez cumple 68 años desde su inauguración, albergó los Mundiales de México 1970 y México 1986, además fue testigo de nueve de los 10 títulos conquistados en la Liga MX en la era profesional del futbol mexicano.

Fue el 8 de agosto de 1954 cuando el hogar del Toluca abrió sus puertas por primera vez. El inmueble fue construido sobre el campo “Patria”, aunque llevó los nombres de “Héctor Barraza” y después “Luis Gutiérrez Dosal”, en honor a quien fuera el presidente del club hasta 1959.

Con una capacidad de 20 mil espectadores, para la Copa del Mundo México 1970 de la FIFA, el escenario se nombró “Toluca 70”, albergó los partidos de la primera ronda del Grupo B: Italia vs Suecia (3 de junio) y Suecia vs Israel (7 de junio) y los cuartos de final entre México vs Italia el 14 de junio de aquel año.

Fue en el Mundial México 1986 cuando recibió los partidos entre Paraguay vs Irak el 4 de junio, Irak vs Bélgica el 8 de junio y el Paraguay vs Bélgica, el 11 de junio. A raíz del fallecimiento del empresario de origen español, Nemesio Diez, quien condujo a los Diablos Rojos a la conquista de sus títulos, en su honor se cambió el nombre por Estadio Nemesio Diez, en el año 2000.

En 2017 fue remodelado con motivo a la celebración del centenario del conjunto escarlata y el aforo aumentó a 27 mil 273 aficionados que disfrutan su estancia y lo consideran como un estadio de futbol al más puro estilo europeo, el cual tuvo un costo de mil millones de pesos para su reconstrucción.