Liga MX: El Guard1anes 2020 inicia con 25 casos de Covid-19, ¿A quién perjudica más?

Ciudad de México.- El futbol mexicano es la competencia profesional en el país con más contagios de coronavirus ha tenido eso por ser la única que ha planeado su regreso en este mes de julio. Además sin que se juegue pasó a ser la liga con más contagios en el mundo superando competencias como La Liga, Bundesliga, Serie A mismas que ya terminaron o que están por hacerlo. En México la semana previa al inicio del torneo se han registrado 25 casos a la espera de confirmar 14 más.

Los casos se han registrado en 6 equipos distintos, todos ellos de diferentes parte del país. Los clubes relacionados con Chivas (3), Atlas (5), Juárez (8), Cruz Azul (2), Monterrey (3) y Santos (4). Todos esos equipos en algún momento de la pandemia ya habían tenido más casos pero conforme avanzó el tiempo volvieron a recaer. Chivas y Atlas presentaron sus contagios durante la parte final de la Copa por México hace unos días.

Pero la pregunta es ¿quiénes son los más afectados por el virus? y por muy obvio que parezca, no se piensa más allá del futbolista y es que contrario de lo que se piensan son las familias los que más sufren y no solo por resultar contagiados si no que también deben cambiar muchos de sus hábitos por cuidar la salud del jugador. Hasta el momento todos los futbolistas a diferencia de las personas que son atendidas normalmente en hospitales, han podido recuperarse en cuestión de días esto debido al estilo de vida que llevan.

La Liga MX vuelve a la actividad este viernes a puerta cerrada | Jam Media

Ese es el primer punto donde la familia lleva un retraso, en donde los familiares no cuentan con la misma preparación que un deportista de alto rendimiento lo que resultaría peligroso en caso de no atenderse de forma correcta. Recordando que la mayoría de los jugadores viven con sus parejas e hijos incluso habría quien comparte sus domicilios con sus padres o personas mayores que son más propensas de contagiarse.

Hasta el día de hoy solo se ha reportado un caso donde la familia ya resultó afectada y con el jugador de Chivas Uriel Antuna quien fue la misma esposa del jugador que reveló que tanto él como ella eran positivo, recordando que en este año el futbolista se convirtió en padre y que ambos cuidan del bebé. Antuna resultó contagiado luego del partido ante Cruz Azul en la Final de la Copa por México el pasado domingo. Al igual que él Fernando Beltrán fue otro de los contagiados quien vive con sus padres y que ahora debe extremar sus cuidados.

Uriel Antuna confirmó junto a su esposa que son positivos por Covid-19 | Jam Media

A esto se le suma que todos los positivos los ya más 80 han sido asintomáticos lo que se convierte el segundo punto en contra de las familias y del mismo jugador que sin tener síntomas puedan pasar días y haber contagiado a más personas hasta que el club vuelve a realizar pruebas grupales. Si bien sería casi imposible concentrar a los jugadores para evitar esos casos podría ser la solución.

La Liga MX arranca dentro de unas horas puntualmente a las 19:30 pm cuando Nexaca abra las puertas del Estadio Victoria para recibir a Tigres en la Jornada 1 del Guard1anes 2020. Ambos equipos durante la semana pasado presentaron varios contagios, principalmente Necaxa que tuvo que cancelar su partido amistoso ante el Atlas. El partido se podrá ver totalmente en vivo por TV Azteca y TUDN, y para no perderte nada de lo más importante puedes seguir el minuto a minuto en nuestra pagina debate.com.

Los equipos deberá extremar cuidados para no revelar más contagios durante la temporada | Jam Media

