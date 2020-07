Liga MX: El Monterrey vs Toluca de la Jornada 1 se suspende por malas condiciones climatológicas

Monterrey.- Un tercer partido reprogramado para la Liga MX solo que es esta ocasión no es causado por el coronavirus. El partido entre Monterrey y Toluca de la Jornada 1 del Guard1anes 2020 ha modificado su fecha derivado al mal clima provocado por el huracán Hanna que azota al estado de Nuevo León.

A través de un comunicado de la Liga MX se dio a conocer que el enfrentamiento pactado para este domingo pasaba de manera oficial para el día martes 28 de julio, esto por recomendaciones de Protección Civil de Nuevo León. El partido iniciará en punto de las 19:00 hrs.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

"Como medida de prevención por las condiciones climatológicas y sustentado en las recomendaciones de Protección Civil del Estado de Nuevo León, en común acuerdo con los Clubes Rayados y Toluca el partido correspondiente a la Jornada 1 del Torneo Guard1anes 2020 cambia de día. El partido se disputará el martes 28 de julio a las 19:00 hrs. en el Estadio BBVA". Se puede leer.

Comunicado de suspención del Monterrey vs Toluca | Captura Liga MX

En las últimas horas el huracán Hanna llegado a categoría 1, entrando por el noroeste del Golfo de México, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional. También se notificó de las fuertes lluvias que llegarán a la ciudad por lo que se recomendó no jugarse el partido.

Este es el tercer partido que se reprograma en la jornada 1 de la Liga MX, el San Luis vs Bravos y Mazatlán vs Puebla fueron por cuestiones de salud relacionados con contagios de coronavirus. Ambos duelos se celebrarán en día lunes junto al partido de Pachuca vs América.

Toluca que no había hecho el vieja a Monterrey seguirá su entrenamiento de forma normal para el día martes que haga su viaje a Monterrey para medirse a los Rayados. La Liga MX inició este viernes con la victoria contundente de Tigres en su visita al Necaxa de 3-0, con un doblete de Gignac y uno más de Edu Vargas.

Te puede interesar

Zlatan Ibrahimovic descarta en un video la idea de retirarse

PSG revela la gravedad de la lesión de Kylian Mbappé de cara a la Champions League