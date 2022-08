Liga MX: El Puebla anunció la renovación de Maximiliano Araújo hasta el 2025

El Puebla dirigido por el entrenador argentino Nicolás Larcamón anunció que han renovado al jugador uruguayo Maximiliano Araújo hasta 2025, una gran noticia para el club que sigue peleando en los primeros puestos del torneo Apertura 2022 de la Liga MX.

Por medio de un video en redes sociales el club anunció la renovación de Araújo en el cual es jugador se dijo contento por seguir en el Puebla, donde se ha convertido en pieza clave para Larcamón en el Apertura 2022 de la Liga MX.

“Quien desborda con ����, fuerza y mucha velocidad, el más fachero del Facheritos F.C�� ¡ @maximilianoaraujo6 ES ENFRANJADO HASTA 2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣!���� #LaFranjaNosUne�� y nos unirá más���� ¡A ROMPERLA JUNTOS, PAPO!����”, escribió el club en redes sociales.

Maximiliano Araújo durante un partido con el Puebla/Jam Media

“Desde que estoy acá me han tocado momentos buenos y momentos malos, pero estoy muy orgulloso de seguir acá en el club, y daré siempre lo mejor de mí para que el club este en las mejores condiciones”, dijo Maxi Araújo en el video compartido por el Puebla.

“Estamos muy felices de renovar con el club, la verdad cuando me lo comentaron no lo dude y quiero seguir siendo feliz en el club que desde que llegue me han brindado siempre su apoyo”.

“El Puebla se congratula en anunciar la renovación de nuestro jugador, Maximiliano Araújo, quien será parte del cuadro enfranjado hasta 2025. El jóven jugador uruguayo ha ido creciendo desde su llegada en 2020, por lo que hoy en día destaca por su entrega, rapidez y excelente técnica individual. Además, de haberse ganado un puesto como titular dentro de la escuadra dirigida por Nicolás Larcamón”, dijo el club en un comunicado.

El trabajo constante de ‘Maxi’ le ha regalado momentos increíbles a la afición poblana, por lo que con esta extensión de contrato, se busca mantener la estructura del equipo y sumar sangre joven que aporte dinamismo al equipo poblano para lo que resta del Apertura 2022 y en los siguientes torneos de la Liga MX.