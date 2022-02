Liga MX: El Puebla reconoce a su portero Antony Silva por atajar penales en jornadas consecutivas

Este viernes el Puebla venció por 1-0 a los Rayados del Monterrey en la jornada 6 del torneo Grita México Clausura 2022 de la Liga MX en el Estadio Cuauhtémoc, triunfo que sirvió para que el club dirigido por Nicolás Larcamón siga como líder del certamen, en el encuentro el que se llevo los reflectores fue el guardameta Antony Silva gracias a sus diferentes intervenciones y además por haber atajado un penal.

El paraguayo Antony Silva detuvo un penalti al minuto 57 para que el Puebla venciera este viernes en su casa por 1-0 a los Rayados de Monterrey. En el inicio de la sexta jornada de la Liga MX, Diego de Buen anotó el gol con el que el Puebla del entrenador argentino Nicolás Larcamón llegó a 14 puntos para mantener la condición de invicto y afianzarse en el primer lugar de la clasificación.

Con tres minutos en el cronómetro y tras dos avisos, el Puebla se adelantó en el marcador. El argentino Federico Mancuello cobró un tiro de esquina por izquierda que en el segundo poste De Buen, sin nadie que lo marcara, remató de cabeza para el 1-0. Después de tomar ventaja, el Puebla le prestó la pelota al Monterrey, que no supo qué hacer con ella, tras lo cual los locales retomaron el protagonismo.

Leer más: ¡De rojo luce hermosa! Antje Utgaard flecha con su belleza en un outfit muy lindo y encantador

La insistencia del Monterrey se transformó en un penalti al 53, después de que Ferrareis saliera expulsado por una plancha sobre la cara del argentino Maximiliano Meza, sin embargo Funes Mori cobró al centro en donde con las piernas Silva atajó el tiro de castigo. El paraguayo salvó una vez más su meta al 67 al detener un remate de Meza que amenazó con entrar a su ángulo superior izquierdo.

Con el penal atajado este viernes, Antony Silva sumo dos partidos consecutivos en la Liga MX atajando por lo menos un penal, pues en la fecha 5 del torneo Grita México Clausura 2022 también detuvo un cobro desde los 11 pasos, cuando atajo el disparo de Julio Furch en la visita de Atlas ante el Puebla, disparo que también detuvo con las piernas.

Leer más: Marzhe Ponce luce una belleza monumental en una sesión de fotos

El Puebla no dejo pasar desapercibida la oportunidad para reconocer la gran participación de su portero, que ya suma tres partidos en los cuales no le han podido anotar gol desde los once pasos, pues en la fecha 2 André-Pierre Gignac falló su penalti estrellando el balón en el poste. “¡Primer portero de #LaFranjaQueNosUne�� en ATAJAR penal en partidos consecutivos en torneos cortos! DON ANTONY DOMINGO SILVA CANO ����”, escribió el Puebla en redes sociales.