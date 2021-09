Liga MX: El Puebla vs Cruz Azul de la jornada 10 cambia de horario de último momento

Puebla.- Apenas hace unas horas el Club Puebla y Cruz Azul anunciaron que el partido correspondiente a la jornada 10 de este viernes cambió su horario para iniciar en punto de las 20:00 pm (centro de México), la razón del cambio no tiene una explicación exacta pero ya ha sido avalado por la Liga MX por lo que las acciones del viernes arrancarán más tarde.

"Cambio de horario del partido vs Cruz Azul. Inicia a las 20:00 pm para que ya no le pidas permiso al jefe de salir temprano", comentó el Puebla en su cuenta oficial de Twitter. Le siguió Cruz Azul con un mensaje similar. Los aficionados en su mayoría agradecieron la acción pues tal como lo menciona muchos no hubieran podido verlo por su trabajo.

De esa manera las acciones del viernes dejarán a dos partidos empalmados iniciando con una hora deferencia, primero Puebla vs Cruz Azul a las 20:00 pm y luego a las 21:06 el conjunto de Tijuana la hará los honores al Mazatlán FC en una lucha en la parte baja de la tabla que aún así se espera un buen duelo.

El partido oficialmente cambió de horario pero se mentiene para el día viernes | Foto: Captura

El juego de Puebla vs Cruz Azul llama mucho la atención por el resultado más reciente y es que el cuadro de Lacarmón fue uno de los dos equipos que le pudieron ganar a Cruz Azul en la temporada pasada cuando la maquina levantó el título. Ambos equipos se vieron la cara en la jornada 1 de la Liga MX y al franja les ganó en el Azteca.

Luego de ese partido no se han vuelto a enfrentar, incluso pudieron haberlo hecho en la Liguilla pero el Puebla quedó fuera ante el Santos en las semifinales. Ahora las realidades de ambos clubes no son las mismas que las de hace más de 6 meses.

Puebla ocupa el lugar 14 con solo 8 puntos, muy lejos de todo lo que hicieron la temporada pasada, mientras que Cruz Azul se ubica en el lugar 6 con 13 puntos, no muy lejos pero si con un plan diferente.