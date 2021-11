Liga MX: El Repechaje podría desaparecer de cara a la Copa del Mundo del próximo año

Al parecer la fase del Repechaje estaría viviendo sus últimos momentos en la Liga MX, ya que el presidente de dicho circuito, Mikel Arriola, estaría analizando con eliminar dicha parte para el siguiente año.

Arriola dio a conocer que en los próximos días dará a conocer un nuevo proyectó para el siguiente año y buscara analizar algunas cuestiones del torneo para poder hacer un calendario justo para todos los equipos.

"Se va a modificar el calendario, nosotros estamos revisando el nuestro para que en la asamblea de la primer quincena de diciembre le presentemos a los dueños y a la Federación ese proyecto calendario. Muy probablemente terminemos antes la segunda mitad del año para que las selecciones tengan asegurado su proceso previo al Mundial", detalló el mandamás de la Liga MX en entrevista con Fox Sports.

Sobre el Repechaje, el presidente de la Liga MX asegura que se estará analizando si se mantendrá para el siguiente certamen.

"Todavía no sabemos (si habrá repechaje), tenemos que revisar los resultados de esta temporada. No necesariamente influye si pones o no Repechaje, pero será un tema que vamos a tratar", apuntó Arriola.

Este formato sirve como una especie de última oportunidad de buscar el título para aquellos equipos que no lograron, durante la fase regular, sumar la cantidad de puntos requerida por reglamento para obtener un boleto directo a la liguilla.

Los otros ocho, se verán las caras en un partido de repechaje en busca de mantenerse con vida en el semestre.

De la reclasificación del Apertura 2021 saldrán los rivales de América, Atlas, León y Tigres, quienes accedieron de manera directa a los cuartos de final en dicho orden.