Liga MX: El buen ánimo predomina en Chivas previo al juego ante Tigres en donde se juegan mucho

Jalisco.- Este viernes por la mañana Chivas tuvo su último entrenamiento en Verde Valle previo a partir a Nuevo León para enfrentar a Tigres en un partido que será de mucha exigencia ya que de no lograr un resultado favorable y una combinación de otros partidos hasta podrían sacar al Rebaño de zona importante de las finales de la Liga MX.

A través de redes sociales se compartieron imágenes sobre algunos momentos del entrenamiento que fue algo ligero para evitar complicaciones horas antes de viajar. En las que destacaron es el buen ánimo que se maneja dentro del equipo que le da confianza y más empuje para lograr buscar los resultados esperados en las últimas dos fechas.

Su felicidad contrasta con el actuar del equipo en el campo pues aunque hace unas jornadas lograron la victoria han vuelto a los malos partidos, sin idea y sin jugadas claras de gol, lo que ponen en serios problemas tanto al entrenador como a los jugadores ante los aficionados que ya no pueden sostener más la idea de que su equipo juegue de esa manera.

Otra de las cosas que se vieron en el entrenamiento es que ya Marcelo Michele Leaño aún no puede contar con Alexis Vega, durante los entrenamientos de este viernes no se le vio en las canchas lo que podría indicar que sigue en proceso de recuperación, en los últimos partidos no ha visto acción, iniciando con Toluca, Tijuana y Cruz Azul no ha podido jugar.

Chivas disfruta de su último entrenamiento antes de ir a Nuevo León | Foto: Twitter Chivas

Las dudas se despejarán dentro de algunas horas cuando Chivas revelen la convocatoria oficial para el viaje. Vega por ahora sería la baja más importante para el Rebaño de cara a la parte final de la Liga MX, en lo que respecta a los jugadores que fueron con Selección tambien se integraron, Uriel Antuna, Jesús Angulo y Fernando Beltrán se mantienen seguros para ir a Nuevo León.

Qué se juega Chivas ante Tigres

La Liga MX arrancó este jueves con la jornada 15 del Apertura 2021, solo están 6 puntos en juego lo que hace más justo los resultados ya que nadie querrá regalar facilidades y menos los clubes que aún pelean por un lugar en Repechaje que es a donde aspira quedarse el Rebaño con para buscar la calificación a la Liguilla.

Si Chivas cae ante Tigres le abre la puerta al menos a 7 equipos para pelear por un puesto. Actualmente el equipo de Leaño se ubica en el lugar 9 con 19 unidades, detrás vienes Puebla (18), Santos, San Luis, Necaxa y Pumas con 17 puntos y hasta clubes como Pachuca y Juárez con 16 unidades podrían complicar las cosas al punto de que pueden sacar a los rojiblancos de los primeros 12 si se combina su derrota con la victoria de otros equipos.

Por lo que el empate y la derrota son los peores resultados que podría conseguir el equipo 12 veces campeón de la Liga MX y que los metería en más problemas de los que ya tienen. Hoy comenzarán a conocer algunos resultados con los partidos de Necaxa vs Mazatlán y Juárez vs Puebla que podrían afectarle.