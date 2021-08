Liga MX: El camino por el bicampeonato se está complicando para Cruz Azul

México.- Luego del tan ansiado título de Cruz Azul logrado hace unos cuentos meses, las expectativas en el equipo para el Apertura 2021 eran muy altas, pues el plantel es el mismo y con la confianza que se había ganado muchos aficionados se aventuraron a hablar de un bicampeonato que hoy a 6 jornadas disputadas de la Liga MX el sueño se ve muy lejano.

Cruz Azul que prácticamente es el mismo equipo que fue campeón en el Guard1anes 2021 no ha tenido el arranque que hubiera esperado, aun no está descartado la posibilidad de tener un título pero con la manera en la que está jugando se encuentra mucho más lejos de ello.

Solo basta con ver la tabla general, el despegue del equipo comparado con la temporada pasada de la Liga MX es notorio, para esta fecha el equipo de Juan Reynoso y era líder con 12 puntos, el mismo promedio que se maneja en este momento, aunque hay que recordar que ese inicio no fue bueno ya que tuvo dos derrotas, pero ahora solo ha podido ganar dos partidos y empatar 3 y uno más perdido, lo que le dan solo 9 puntos y ubicarse en la posición 6.

Talvez la cuestión de los puntos no sea una verdadera muestra del nivel que Cruz Azul tiene en este torneo de la Liga MX pero si el funcionamiento del equipo, se sabe que los jugadores no están en su mejor momento, además no contar con el capitán Jesús Corona por una lesión y otros más por agotamiento lo que ha hecho que los que están no den su mejor potencial como si lo hicieron la campaña pasada.

Los casos puntuales con Jonathan Rodríguez que en 6 fechas apenas la pasada pudo anotar su primer gol, cuando viene de ser de los goleadores el torneo pasado, Luis Romo quien es uno de los más afectados pues no ha visto actividad con el equipo luego de su paso por los Juegos Olímpicos.

Cruz Azul ha tenido un arranque flojo en este Apertura 2021 | Foto: Jam Media

La prueba más reciente de que el equipo no está funcionando fue apenas este sábado en su visita al campo del Atlético de San Luis, durante 90 minutos no pudieron anotar un gol. De acuerdo con las estadísticas del partido no hubo un solo tiro a gol de ambos equipos, menos de Cruz Azul que eran los obligados para ir por el resultado.

Cruz Azul aún tiene mucho camino por recorrer en el Apertura 2021 de la Liga MX, como se dijo no está muerto pero si rezagado. Tendrán una oportunidad este lunes 29 de agosto antes del parón de la Fecha FIFA cuando se midan al equipo de Pachuca donde aprovechando el mal paso del equipo hidalguense podrían sacar un buen resultado.