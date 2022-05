Liga MX: El campeón Atlas y el superlíder Pachuca se encuentran a 90 minutos de llegar a la final

El campeón Atlas y el superlíder Pachuca buscarán sellar su pase a la final del torneo Grita México Clausura 2022 de la Liga MX este fin de semana cuando lleguen con ventaja a los partidos de vuelta de semifinales ante Tigres y América, respectivamente, que van por la remontada.

El Atlas, vigente campeón de la Liga MX, está a punto de dar un paso más en el camino de la defensa de su título. El miércoles en el estadio Jalisco, los Zorros del director técnico argentino Diego Cocca lograron un contundente triunfo 3-0 sobre los Tigres. El partido de vuelta se jugará este sábado en el estadio Universitario. Para avanzar a semifinales, los felinos dirigidos por Miguel Herrera deben ganar por tres goles de diferencia.

En lo que va del torneo, los Tigres ganaron dos partidos con esa diferencia, ante León y Toluca, dos equipos que no lograron clasificar a la fase final. “Tenemos que apostar a atacar, no conocemos otra forma, hay que salir a matar el sábado”, dijo Herrera, confiado en su ofensiva que fue la mejor de la fase regular y en el delantero francés André-Pierre Gignac, que fue el campeón de goleo pero que no ha marcado en sus últimos cinco partidos, tres de ellos en la liguilla. “Vamos a ver para qué nos alcanza”, remató el Piojo.

Atlas tomo ventaja en la semifinal de ida, Pachuca empató en el Azteca/@LigaBBVAMX

El gran reto para Tigres será ganarle por esos tres goles a un Atlas que no ha perdido por esa diferencia ninguno de los 75 partidos de la Liga MX que lleva bajo el mando de Cocca. “Este equipo no se relaja, acaba de salir campeón y con el corazón en la mano le ganó 3-0 a Tigres en una semifinal”, comentó Cocca y advirtió que “en Monterrey vamos a jugar igual, defender nuestra identidad, sabemos que el rival tranquilamente puede remontar, depende de nosotros que no lo dejemos hacer”.

La otra semifinal está más cerrada. El jueves en el estadio Azteca, los Tuzos sacaron el empate de visita 1-1 ante el América. Esta igualdad beneficia al Pachuca, dirigido por el uruguayo Guillermo Almada, porque terminó como líder del Clausura 2022 de la Liga MX y obliga al América del entrenador argentino Fernando Ortiz a tener que ganar el domingo en el Estadio Hidalgo.

Te recomendamos leer

“Vamos a generar juego, debemos ser efectivos, hay que ser inteligentes. No tengo duda que el domingo vamos a salir a ganar con lo hemos hecho desde el primer momento en que asumí”, anticipó el ‘Tano’ Ortiz, que tomó al América a inicios de marzo en el último lugar de la clasificación.

El Pachuca llega con dos rachas a su favor: tiene 15 partidos sin perder como local y ganó las últimas cinco semifinales que jugó en la Liga MX. “Tonto sería confiarnos en nuestra casa, el partido del domingo va a ser más duro”, dijo Almada, que vive su primer torneo al mando de los Tuzos. “Si queremos el pase a la final tenemos que demostrarlo en la cancha, no con palabras”.