Liga MX: El capitán de Cruz Azul, Juan Escobar dio la cara ante su afición en La Noria

La goleada 7-0 del América sobre Cruz Azul caló muy hondo y pegó en el orgullo de la afición Cementera, que desde la madrugada del domingo realizaron pintas para reclamar el carácter y exigir la salida de algunos de los jugadores. Este lunes, en las instalaciones de La Noria, un grupo de aficionados acudieron con mantas y consignas para protestar.

Tras la salida de Diego Aguirre en la dirección técnica, Cruz Azul cayó al penúltimo lugar de la tabla general con 8 puntos, situación que no agrada en lo absoluto a sus seguidores, quienes esperaron para que los jugadores del primer equipo salieran a atenderlos, lo cual, fue un fracaso para ellos.

Sin embargo, quien sí dio la cara fue el defensa central paraguayo y capitán Juan Escobar, quien, habló a nombre de sus compañeros al asegurar que “lo que nos queda es tragarnos y aceptar todo”, al referirse a la humillación en el Clásico Joven que se jugó el sábado en la cancha del Estadio Azteca.

Te recomendamos leer

“Hay maneras de perder y discúlpennos. Me he partido la madre por este equipo, me han tocado las buenas y las malas. Esta es una mala y estamos muy avergonzados”, manifestó el futbolista, quien, entre los reclamos por algunos aficionados, escuchó frases como “Queremos jugadores como tú, que no vengan a robar”.

La respuesta del central sudamericano fue: "Vamos a salir de esto todos juntos y estamos todavía a tiempo de levantar".