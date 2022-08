Liga MX: El defensa Edson Gutiérrez aseguro que su sueño es consolidarse en Rayados

Edson Gutiérrez, defensa de los Rayados del Monterrey, trabaja cada día para conseguir ganarse la confianza del Cuerpo Técnico de Víctor Manuel Vucetich y ser una pieza clave en el equipo durante el torneo Apertura 2022 de la Liga MX.

El guanajuatense cumplió 4 años en el Monterrey y espera seguir creciendo como futbolista para aportar al plantel. “Sabemos la competencia que maneja el Club y los jugadores que tenemos. Sé dónde estoy parado y sé contra quién estoy compitiendo, por algo también tengo tantos años en el Club. Levanto la mano y siempre estoy dispuesto. Cuando me toca jugar doy el cien y ojalá más adelante tenga más continuidad. Mi sueño es consolidarme en Rayados y con el trabajo día con día se que puede llegar el momento”, expresó.

Prueba de su talento y compromiso es que se ha mantenido durante varios procesos de entrenadores y aseguró que buscará mejorar aún más para pelear la titularidad en la Liga MX.

Edson Gutiérrez durante un partido con los Rayados de Monterrey/@Edson_Gtz6

“Siempre estoy comprometido, trabajando de la misma manera desde el primer día que llegué, a lo mejor no he tenido la oportunidad ni muchos partidos seguidos, pero yo siempre estoy preparado, levantando la mano, sigo trabajando para el grupo, para que se siga llegando a los objetivos que tenemos y el que tenga que cubrir la posición no tengo duda que lo voy a hacer de la mejor manera si me toca”, dijo en conferencia de prensa.

Actualmente los Rayados son el equipo que mejor rendimiento en el torneo Apertura 2022 de la Liga MX, pues aunque están en segundo lugar con 16 puntos, tienen un partido menos que el Toluca, equipo que lidera la competencia.

Esto es reflejo del buen trabajo que se realiza durante la semana y Edson adelantó que trabajarán por la misma línea para cerrar el torneo entre los primeros cuatro lugares de la tabla y lograr la clasificación directa a la liguilla de la Liga MX. “El equipo se encuentra muy bien. Se refleja el trabajo de la semana en los partidos, la armonía y la unión de grupo, que está a tope. Seguimos trabajando de la misma manera para que se den los resultados que hemos obtenido”, comentó el defensor albiazul.