Liga MX: El delantero chileno Jean Meneses promete que estará a la altura en Toluca

Consciente de que ha llegado a uno de los grandes del futbol mexicano, el delantero chileno Jean Meneses se dijo motivado a dar lo mejor de sí con los Diablos Rojos del Toluca, y convencido de que se mostrarán como un equipo fuerte, que peleará cosas importantes en el Apertura 2022. “Estoy muy feliz, agradecido de todo el esfuerzo que hicieron para poder traerme, así que espero estar a la altura de lo que es el equipo y la institución”.

Para el andino, el ambiente ha sido positivo en su llegada a Toluca, desde el anuncio que se dio previo al duelo internacional ante el Bayer Leverkusen, y que generó una respuesta muy entusiasta del público, hasta el recibimiento del plantel, donde se ha encontrado con amigos como el propio Nacho Ambriz, o sus compatriotas Claudio Baeza y Valber Huerta.

“Fue una presentación muy linda, también agradecido de todo el cariño que me han hecho llegar en estos últimos días, y es una linda experiencia, un lindo desafío que voy a tener por delante, así que espero prepararme de la mejor manera para poder rendir”, señaló.

Y añadió: “Te ayuda mucho al tema de la adaptación al equipo, conocer a tus compañeros, conocer la ciudad, adaptarte lo más rápido posible me ayuda mucho, creo que lo he hecho hasta el momento. Claudio ya me junté con él, me ayudó a ver el tema de casa, conocer los compañeros, así que voy a estar muy agradecido y espero lograr cosas importantes con ellos también”.