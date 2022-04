Liga MX: El favor que Club Puebla solicitó al Tri acerca de Israel Reyes

Orlando, Florida,.- El defensa central, Israel Reyes, vivió sus primeros minutos con la Selección Mexicana que dirige Gerardo Martino -esta vez Jorge Theiler-, porque el argentino no hizo el viaje a Miami debido a su problema en el ojo que niega que sea parte del banco técnico.

El futbolista (Reyes) ha destacado en el torneo Grita México Clausura 2022 con la escuadra de Club Puebla que lo hizo recibir su primer llamado con el Tri para la última convocatoria de las eliminatorias de Concacaf, pese a que no vivió minutos siguió en el radar del 'Tata' Martino.

El central consiguió su debut enfrentando a Guatemala, aunque el jugador no proyectó su mejor presentación, no porque diera un mal partido, sino porque estuvo sujeto a jugar con un nivel irregular, ya que su club (Puebla) le propuso al equipo nacional que Reyes estuviera en cancha, únicamente, 45 minutos.

¿POR QUÉ SOLO 45 MINUTOS DE JUEGO?

Cabe recordar que este partido no formó parte de Fecha FIFA, por lo que los equipos no estaban obligados a ceder jugadores, Puebla aceptó que Israel Reyes reportara con la joven Selección de México pero, en caso de jugar, debía hacerlo no más de un período.

La franja tomó esta decisión porque en un par de días enfrentará a Mazatlán FC en el marco de la jornada 17 de la Liga MX. Puebla requiere a su futbolista en perfecto nivel para disputar este partido donde se jugará la calificación directa a la liguilla del Clausura 2022.

Por tal motivo el Tricolor decidió alinear a Israel Reyes desde el inicio siendo el único jugador que recibió la cartulina preventiva en la primera mitad. México no rompió su promesa y para la segunda mitad el defensa de 21 años ya no saltó a la cancha, su posición la ocupó el 'Palermo' Arturo Ortiz -jugador de Pumas UNAM-.

FINAL EN MAZATLÁN

Club Puebla defenderá con manos y dientes la tercera posición de la tabla clasificatoria ante Cañoneros en el Estadio Kraken. Los dirigidos por Nicolás Larcamón llegarán con 26 puntos y dos derrotas al hilo al Navío, logrando la victoria evitará el repechaje.