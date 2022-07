Liga MX: El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro promovió al Atlas para reforzar a la Selección Mexicana

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro reconoció a los Rojinegros del Atlas como los bicampeones de la Liga MX, al momento de promoverlos para reforzar a la Selección Mexicana para el Mundial Qatar 2022 de la FIFA.

“No puedo dejar de decir, aunque me meta en lo que no me toca, que si la Selección Nacional no es capaz de ver el nivel de juego que tienen hoy (Edgar) Zaldívar, que tiene el Hueso (Luis Reyes), que tiene Aldo (Rocha)”, expuso el mandatario estatal.

Asimismo, Enrique Alfaro manifestó que a la Selección Mexicana le va a fallar al futbol mexicano “porque es una profunda injusticia que estos jugadores, que han demostrado con el trabajo que se merecen estar ahí, no están convocados a la Selección Nacional. Ojalá pronto se haga justicia”.

En el evento realizado en el patio central del Palacio de Gobernación del Estado de Jalisco, estuvieron presentes el gobernador Enrique Alfaro; el presidente del Consejo de Administración de Orlegi Sports, Alejandro Irarragorri; el presidente ejecutivo del Atlas, José Riestra; así como el cuerpo técnico y los jugadores que conforman el plantel Rojinegro.