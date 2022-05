Liga MX: El límite de extranjeros, otro problema de América para buscar refuerzos para el siguiente torneo

América ya comenzó con la planeación de cara al Apertura 2022, con la ratificación de Fernando Ortiz como director técnico. El siguiente paso para la directiva es buscar los refuerzo que necesite el nuevo estratega, aunque para ello enfrentarán algunas complicaciones.

Un atacante, alguien por la banda derecha y quizás un defensa son posiciones que el equipo azulcrema quiere reforzar. No obstante, el salario que tendrían que pagar a un refuerzo de calidad podría complicar la contratación. Además, el América necesitaría liberar plazas de extranjeros para poder traer un fichaje foráneo.

Actualmente, las Águilas tienen cubiertas sus 10 cupos para jugadores No Formados en México. En diciembre, la Liga MX determinó que esta temporada no se reduciría el límite de extranjeros, por lo que en ese sentido los de Coapa no tienen problema. Pero si quieren contratar a alguien, entonces tendrán que desprenderse de jugadores.

Roger Martínez, Federico Viñas, Juan Otero, Richard Sánchez, Diego Valdés, Álvaro Fidalgo, Pedro Aquino, Jorge Meré, Bruno Valdez y Sebastián Cáceres son los 10 extranjeros con los que actualmente cuenta América. De ellos, Fidalgo, Sánchez y Valdés tendrían su lugar asegurado, pues son piezas claves en la alineación.

En cambio, Aquino, Otero y Meré fueron los tres extranjeros que menos minutos sumaron a lo largo del Clausura 2022, por lo que su continuidad estaría en duda. Aunque en el caso del primero, una lesión le mantuvo alejado de las canchas por casi la mitad de la fase regular.

Los otros dos, por su parte, no pudieron ganarse la titularidad ni con Santiago Solari ni con Fernando Ortiz, por lo que podrían ser alternativas para liberar cupos de extranjeros. La dificultad es que ambos llegaron para el Clausura 2022, por lo que tampoco será sencillo rescindir sus contratos.

En cuanto al resto de los foráneos, Viñas y Martínez tuvieron actividad constante pero sin cubrir la necesidad de goles del equipo. Mientras que Bruno Valdez y Sebastián Cáceres son titulares en la zaga, por lo que difícilmente saldrían, aunque no hay nada seguro hasta el momento.