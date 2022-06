Liga MX: El máximo objetivo de Leo Fernández es salir campeón con Toluca

El medio ofensivo uruguayo Leonardo Fernández aseguró que su principal objetivo de cara al Apertura 2022 de la Liga MX es salir campeón con los Diablos Rojos, aunque también acaricia el sueño de estar con su Selección en el Mundial Catar 2022. Por eso garantizó que dará todo para que Toluca esté peleando arriba.

“Me encantaría salir campeón, me vuelve loco salir campeón. Obviamente que en lo personal me vaya bien y me encantaría llegar a la Selección, sería el máximo objetivo después de salir campeón”, expusoel jugador en conferencia de prensa realizada en las instalaciones de Metepec.

Agregó que en la mente de los Choriceros el objetivo está claro y subrayó que la llegada de refuerzos ha fortalecido al grupo en todos los sentidos. “La necesidad de estar arriba y las ganas de uno siempre son las mismas, más allá de quiénes estén. Estamos en un club que no nos permite estar abajo”.

El charrúa enfatizó que los Diablos estarán buscando plasmar en la cancha la idea futbolística del director técnico Ignacio Ambriz, con la posesión, la tenencia, fatigar al rival, y más que nada aquí en Toluca aprovechar eso con la altura. “En los entrenamientos se nota mucho todo lo que venimos haciendo”, indicó.

“La base que quedó con Nacho, los que llegaron. De a poco vamos bien y esperemos no tener ninguna complicación en el arranque, pero si la tenemos, le vamos a poner el pecho a las balas como siempre. Nosotros estamos dispuestos a eso, pero obviamente que queremos empezar muy bien”, añadió.