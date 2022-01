Liga MX: El mensaje de Antuna y Mayorga tras reforzar a la Máquina de Cruz Azul

Ciudad de México.- La Máquina de Cruz Azul utilizó sus redes sociales a lo largo de este martes 4 de enero del presente año para reconocer a sus dos nuevos refuerzos, que se unen a Christian Tabó y a la vez entran en la planilla de los cinco refuerzos que confirmaría para el Clausura 2022.

El primero de ellos fue el volante Uriel Antuna y el segundo en anunciarse fue el zaguero Alejandro Mayorga. Los mexicanos llegan a la institución de la Capital procedentes de la escuadra de Chivas de Guaadalajara, Ambos fueron oficializados una semana después de su arribo a la CDMX.

De la misma forma la organización cementera difundió un videoclip con las mejores actuaciones de sus dos nuevas contrataciones para este próximo Grita México C2022 de la Liga MX. Tras el anuncio de cada incorporación uno y otro lanzó un mensaje que deslumbra al público del nueve veces campeón del futbol mexicano.

"¡Juntos por la 10ma estrella. Vamos Cruz Azul!", escribió Uriel Antuna en su cuenta oficial de Instagram. Por su parte Alejandro Mayorga destacó: "Estoy muy contento. El community manager de la máquina regresó con tantas ganas de sus vacaciones, que hasta tatuajes de refuerzo me dibujo. No me agüito ¡A darlo todo. Juntos por la décima!".

Uriel Antuna llega a Cruz Azul

Uriel Antuna habría firmado un contrato por cuatro años después de fomar parte del trueque que realizó Cruz Azul con el Guadalajara. En cambio Alejandro Mayorga llega al club a préstamo por un año con opción de compra. La Máquina tiene hasta el 31 de diciembre del año en curso para hacer válido ese asunto.

Ambos elementos se unieron a la pretemporada junto con el resto del equipo a días previos del debut de Cruz Azul en el campeonato Clausura 2022. Iniciará su camino por el título liguero a partir del sábado 8 de enero. Recibirá a Xolos de Tijuana en el Estadio Azteca, donde podrían debutar en el once que dirigirá Juan Máximo Reynoso.

Alejandro Mayorga llega a Cruz Azul

Por otra parte Erik Lira y Carlos Rodríguez se unirían junto a Christian Tabó, Uriel Antuna y Alejandro Mayorga por las próximas horas. Ambos elementos firmaron contrato y solamente aguardan el anuncio que haga oficial su incorporación a la Máquina celeste de la Cruz Azul.

