Liga MX: El mensaje de Puebla previo enfrentar a Santos este noche

Este domingo el Puebla tiene una dura prueba al enfrentar la semifinal de vuelta de la Liga MX recibiendo a Santos Laguna con un marcador adverso de 3-0 el que buscarán revertir esta noche en el Estadio Cuauhtémoc.

Esta mañana el Puebla mandó un mensaje a sus aficionados a través de redes sociales mostrando su confianza en que podrán sobreponerse en casa al Santos para acceder a la gran final del torneo Guard1anes Clausura 2021 de la Liga MX.

No me rendí cuando peleábamos descensos, no me rendí cuando te apoyé en Primera A... ¿Por qué lo haría hoy que buscamos llegar a una final?”.