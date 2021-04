Liga MX: El momento de humillación de Nicolás "Diente" López por parte de Tuca Ferretti (Video)

Querétaro.- Este domingo, Tigres visitó la cancha de la Corregidora de Querétaro para el cierre de la Jornada 13 de la Liga MX, pero el partido inició muy accidentado con una herida para Carlos González por parte de los felinos, pero el momento más tenso fue la sustitución de Nicolás López quien se mostró molesto por la decisión de Ricardo Ferretti.

Y el motivo de su enojo fue por una solo razón y es que él había entrado de cambio en el segundo tiempo, fue a los 63 minutos cuando el entrenador hizo el cambio donde el uruguayo ocupó el lugar de Luis Rodríguez pero a los 90+2 fue el mismo Diente quien abandonó el partido para darle lugar a Juan José Purata, durante la salida del atacante se vio su molestia y no pasó desapercibida por las redes sociales.

Su salida molestó tanto al jugador que la acción se calificó como una verdadera humillación y es que para cualquier jugador salir luego de haber entrado es la muestra más clara de que no hicieron un buen juego y es la manera más clara de exhibirlos ante los aficionados, en este caso en las redes sociales. Durante su salida todo quedó grabado por las cámaras de televisión.

En apenas unos segundos, la toma se fue directo al rostro del jugador en donde se le ve desconcertado por la decisión de su entrenador ya que eran los últimos minutos y quería seguir jugando, pero el pensamiento de Ferretti fue cuidar el resultado metiendo un nuevo defensor para evitar el empate. Ante toda la acción muchos aficionados se quejaron en redes por el tema y creen que lo hizo por molestar y es que es una realidad de que Nicolás López no tiene los minutos que todos quisieran.

Pero las cosas no se quedaron ahí, y es que curiosamente al terminar el partido el jugador aprovechó que su ex equipo el Internacional de Porto Alegre en Brasil estaba de manteles largos por su 112 años de historia y aprovechó para recordar su paso por el equipo y publicó una foto con la camiseta del equipo lo que levantó más sospechas de que las cosas no están bien el equipo.

Ante esa acción el jugador no recibió ningún castigo o reprendimiento, pero por parte de la afición fue entendida como una manera de hacer ver que fue un error haber fichado con Tigres pues desde su llegada no ha sido nada de lo que esperaba para su siguiente paso en su carrera. Este es apenas el tercer torneo del charrúa en la Liga MX sumando solamente 21 partidos y solo 12 de ellos como titular.

En este Guard1anes 2021 ha sido su torneo más productivo a pesar de los pocos minutos, ha estado presente en 8 partidos, 5 de titular y ha marcado en 4 ocasiones promediando casi un gol por partido como titular, solo ha jugado un total de 435 minutos. Nicolás López tiene contrato hasta el 31 de diciembre de 2023. Su más reciente decepción con Tigres fue haberse perdido el Mundial de Clubes luego de que días antes de viajar a Qatar dio positivo a Covid-19.