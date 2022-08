Liga MX: El objetivo en Toluca ante Cruz Azul es afianzarse con el liderato, advierte Camilo Sanvezzo

La mente de los Diablos Rojos del Toluca está puesta en mantener el liderato, aunque esperan un juego complicado ante Cruz Azul el domingo, en el Estadio Azteca, buscarán quedarse con el triunfo, aseguró el delantero Camilo Sanvezzo.

“El foco de todos es mantenernos allá arriba, entre los primeros cuatro, para calificar, porque sabemos que la liguilla es otro torneo, y tenemos que llegar bien para poder pelear por el título”, expuso el jugador escarlata.

Cruz Azul no pasa por el mejor momento, pero no deja de ser peligroso, buscará sacarse la espina por la goleada que sufrió ante Santos. “Siempre ante los grandes es un partido especial, sabemos que no vive un buen momento, pero es un gran equipo, tiene un gran plantel y nosotros, sin importar a quién enfrentamos, tenemos que dar lo mejor”.

“La Liga MX es muy complicada, sabemos que cada partido es distinto y este va a ser el partido más importante para ellos porque vienen de una derrota por goleada, van a estar ante su afición y van a querer dejarlo todo en la cancha, entonces nosotros tenemos que estar preparados porque va a ser un juego muy duro”.