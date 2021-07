Liga MX: El paraguayo Pablo Aguilar revela a que equipo sueña regresar

México.- El paraguayo Pablo Aguilar, defensa del Cruz Azul de la Liga MX, aseguró este viernes que sueña con regresar algún día al Sportivo Luqueño de su país, equipo en el que se formó.

“En algún momento debo volver a la institución que me dio todo, que es el Sportivo Luqueño, ya sea como dirigente, jugador o entrenador, algún día voy a volver”, explicó en rueda de prensa.

Aguilar, de 34 años, firmó en julio una extensión de contrato con el Cruz Azul por una temporada más de cara al torneo Grita México A21 de la Liga MX. El zaguero no descartó la idea de ponerle fin a su carrera en el Sportivo Luqueño.

La institución que yo amo y le debo todo es el Sportivo Luqueño. No sé dónde me puedo retirar, uno no sabe, puede hacer planes, pero Dios quiera no, alguna lesión te puede alejar. Hay que vivir el presente nada más y después cuando llegue la oportunidad ver qué se hace”, añadió.

El futbolista paraguayo afirmó que siempre fue un sueño jugar en el balompié mexicano, en el que ha ganado tres títulos de Liga MX con Xolos, el América y el pasado mayo con el Cruz Azul.

Mis planes en este momento son disfrutar el año de contrato que me queda con el Cruz Azul, disfrutar de lo que más me gusta. Siempre soñé llegar al futbol mexicano y lo disfruto día a día”, expresó.

Pablo Aguilar reconoció que a los campeones celestes les faltó humildad en la primera jornada del torneo Grita México A21 en la que cayeron por 0-2 ante el Mazatlán.

Pablo Aguilar y jugadores del Cruz Azul tras su derrota en la jornada 1/Jam Media

“Debemos cambiar la mentalidad, estar más concentrados, solo es cambiar el chip. En lo personal no me gustó el partido que hicimos ante Mazatlán, no corrimos cuando debíamos, dejamos de hacer cosas”, lamentó.

En la segunda jornada del torneo, La Máquina visitará este domingo al Santos Laguna, en una reedición de la final del torneo Guard1anes Clausura 2021 de la Liga MX en la que en mayo el Cruz Azul terminó con una sequía de más de 23 años sin un título de Liga.

�� "Tenemos que volver a ser un equipo humilde e ir paso a paso como el torneo anterior."



– Pablo Aguilar. pic.twitter.com/v1HZfKoJcu — CRUZ AZUL (@CruzAzul) July 30, 2021

Para enfrentar al equipo dirigido por el uruguayo Guillermo Almada, el Cruz Azul tendrá bajas entre las que destacan la del guardameta José de Jesús Corona, el centrocampista argentino Guillermo ‘Pol’ Fernández y el defensa mexicano Luis Romo.

“Estamos más que tranquilos, solo nos preparamos para el juego del domingo. Por supuesto que no podemos ocultar que nos faltan jugadores, pero uno respeta el trabajo de los que están, confiamos en el grupo”, finalizó Aguilar.

