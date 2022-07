Liga MX: El partido de Necaxa ante Toluca no irá por televisión abierta, solo por streaming

Este viernes iniciará el Apertura 2022 y la Primera División del futbol mexicano regresará a la actividad. Sin embargo, la mala noticia para los aficionados es que no podrán seguir el encuentro en televisión abierta, por lo que necesitarán internet para seguir el encuentro.

Aunque inicialmente estaba anunciado que el partido entre Necaxa y Pachuca podría seguirse en el Canal 7 de TV Azteca y además por TUDN, a través de la plataforma de Vix, de último minuto hubo un cambio de decisión. De tal forma que ahora solo el servicio de streaming transmitirá el juego.

Así lo dieron a conocer por medio de redes sociales Xavier Sol, de TUDN, y Christian Martinoli, de TUDN. El primero solo anunció que el encuentro irá en exclusivo por el servicio de Televisa, mientras que el segundo lamentó el cambio de último momento en la transmisión del encuentro.

"Me acaban de avisar que ya no llevamos el juego de Necaxa vs Toluca. Desconozco el motivo", escribió Martinoli. Además, de acuerdo con el diario Récord, TV Azteca también perderá la transmisión de los juegos de los Bravos de Juárez, que igualmente irán por la plataforma de streaming.

Esta situación molestia entre los aficionados en redes sociales, pues señalaron la injusticia de tener que invertir y descargar distintas plataformas para seguir los partidos de la Liga MX. Por ahora, Vix es una plataforma gratuita, pero en encuentros de la Liga MX Femenil los usuarios han reportado fallas.

De manera que habrá que esperar a ver si con la rama varonil el servicio funciona correctamente, sobre todo porque se trata del primer juego del Apertura 2022. El encuentro entre Rayos y Diablos Rojos está programado a las 19:00 horas, y le seguirá el partido entre Mazatlán y Puebla, el cual sí irá por TV Azteca.