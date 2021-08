Liga MX: "El responsable soy yo", Miguel Herrera se culpa del mal inicio de Tigres

Puebla.- Tras finalizar el partido de Puebla vs Tigres, Miguel Herrera entrenador de los felinos intentó dejar claro que el equipo está viviendo un cambio importante y sabe que los resultados en el inicio de la Liga MX no son lo que la afición está pidiendo por lo que reconoce que la culpa de ello es de él y no de nadie más.

Tigres apenas pudo sacar el empate ante el Puebla, luego de conseguir el gol tuvieron problemas para ir a buscar el segundo, hasta que se quedaron con uno menos lo que condicionó una vez más el juego y que por poco le sacan el resultado, eso afectó emocionalmente al equipo que ya no pudo reaccionar como se esperaba.

"El responsable de esta situación soy yo, no hay que buscar culpas ni nada, yo sé que la gente no está contenta, pero al final estoy seguro que vamos a terminar dándoles una gran satisfacción", comentó en conferencia de prensa.

Miguel Herrera reconoce tambien que el equipo tuvo que recomponerse luego de la expulsión de Luis Rodríguez y terminó jugando un poco mejor cuando se quedaron con 10, pero lo preocupante para la afición es que en el inicio de la Liga MX en 3 de 4 partidos se han quedado con un hombre menos, Guido Pizarro, Florian Thauvin y el "Chaka" algo que no se había visto desde hace tiempo.

Luis Rodríguez se fue expulsado por segunda amarilla | Foto: Jam Media

Al final de todo lo bueno o malo que hizo Tigres, Herrera aceptó que el empate no es malo pero que el objetivo era sacar los 3 puntos. Tigres suma 5 puntos, producto de una victoria, dos empates y una derrota, en Liga MX no gana desde la jornada 1 y si a ello se le suma el fracaso de la Leagues Cup, los aficionados felinos no están nada contentos con el funcionar del equipo.

La siguiente jornada de la Liga MX, el cuadro felino tendrá la oportunidad de volver a la senda del triunfo ante Querétaro en el Volcán, posiblemente ya podría tener a André-Pierre Gignac y a Florian Thauvin para poder hacerlos jugar bien y que ayuden para ganar como local en este Apertura 2021.