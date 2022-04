Liga MX: El sinaloense Denzell García, feliz tras debut en Primera División con FC Juárez

Ahome.- Nacido en Los Mochis, criado en Macoyahui y formado en la Escuela de Futbol de EL DEBATE, el sinaloense Denzell Arturo García Bojórquez cumplió el sueño de debutar en el máximo circuito del futbol mexicano con el equipo de FC Juárez. El hábil mediocampista se mostró contento de cumplir con el objetivo y recordó su paso por el futbol amateur de Ahome.



¿Cómo te sientes de haber debutado en Primera División?

La verdad que muy contento de poder haber logrado mi sueño que tengo desde pequeño, desde que yo empecé a saber del futbol siempre pensaba, yo quiero jugar en la tele y cuando se me cumplió fue el mejor día de mi vida y nunca se me va a poder olvidar.



¿Qué significa el cumplir esta meta?

Significa muchísimo, significa tanto esfuerzo y saber que pude lograrlo, pude pasar cualquier obstáculo que pasó en mi vida y significa muchísimo para mí.

¿Qué es lo que sigue?

Es consolidarse, mantenerse, tratar de ir ganando minutos y poder tener llamados a la selección.

¿Qué pasó por tu mente cuando te dicen que vas a entrar?

Llegaron miles de pensamientos a mi cabeza, cuando estaba pequeño, cuando jugaba en mi barrio allá en San Blas, miles de pensamientos y fue un momento feliz imposible de describirlo de tantos pensamiento y recuerdos que llegaron a mi cabeza.

¿El escenario no podía ser mejor?

Una cosa tan espectacular, voltear hacia arriba, hacía los lados y ver el estadio tan grandísimo y tan hermoso la verdad, su pasto y todo espectacular.

¿En algún momento pensaste que no llegaría esta oportunidad?

Claro, como mucha gente sabe yo tuve mis primeros pasos como profesional con Cruz Azul y por motivos míos me regresé de allá y por mi cabeza pasó el dejar de jugar futbol, dejar todo, incluso estando en Juárez hace exactamente un año por mi cabeza pasó el dejar el futbol porque yo estaba como quien dice sin ser tomado en cuenta por el grupo y es un sentimiento que no se lo deseo a nadie, si ustedes tienen sueños luchen por ellos.

Denzell García debutó en Liga MX con FC Juárez | Foto: Debate

¿A quién crees que le debes el poder estar dónde estás?

Sin duda alguna a mis papás que desde pequeño me han apoyado, que siempre han estado para mí, a los profes que me han dado muchísima confianza en esto del futbol, nombres sobran la verdad de los profes que me han dado confianza.

¿Qué recuerdas de cuándo jugabas aquí?

Recuerdo al equipo que teníamos en la categoría 2003 que era un equipo que la verdad se caracterizaba por jugar de muy buena manera, por siempre estar ahí en finales, lo que más recuerdo son las veces que quedamos campeones con Ahome, las veces que representé a Ahome en Estatales.

¿A quién le dedicas este logro?

Primero que nada a mi abuelo que me está cuidando desde el cielo, él me mandó una señal de que aquí estoy, cumple tu sueño que yo estoy muy orgulloso de ti, yo sé que él está muy orgulloso de mi desde donde quiera que se encuentre y que no diera yo por estarlo abrazando en este momento y poderle decir que he cumplido mi sueño que desde pequeño le conté.

¿Qué tan difícil fue enterarte del fallecimiento de tu abuelo?

Creo mi familia hizo lo mejor, porque si me hubieran dicho que mi abuelo había fallecido antes del partido, yo sinceramente me hubiera desconcentrado, no hubiera querido saber nada y creo que mi familia hizo lo mejor, ya después del partido que me dijeran eso fue un golpe muy duro para mí, mucha tristeza.

Te recomendamos leer

¿Cómo te has sentido en Juárez?

Muy cómodo, Juárez se ha convertido en el equipo en el que yo estoy dispuesto a dar todo cada vez que a mí me den la oportunidad y espero seguir ahí mucho tiempo más.

¿Pensabas que Ricardo Ferreti no les daría muchas oportunidades a los jóvenes?

Yo también era una de las personas que pensaba que el “Tuca” Ferretti no le da mucha oportunidad a los jóvenes, pero conforme yo fui viendo que algunos de mis compañeros tenían oportunidades en el primer equipo, yo también me la fui creyendo, le seguí metiendo en los entrenamientos y hoy en día se me dio la oportunidad con él y estoy muy agradecido.