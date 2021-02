Liga MX: El sinaloense de 17 años, Alfredo Gutiérrez salió a la banca del Necaxa en el empate ante Chivas

Guasave.- Alfredo Gutiérrez Soberanes, quien el pasado fin de semana fue convocado al primer equipo de Rayos de Necaxa, declaró en una entrevista para Debate que con esto da un paso importante en su sueño de debutar pronto en la Liga MX.

El guasavense de apenas 17 años de edad salió al banquillo de suplentes el pasado sábado, cuando su club visitó a Chivas de Guadalajara, duelo que terminó 2-2.



Aunque el oriundo de la comunidad Guayparime no vio minutos en ese cotejo, asegura que su objetivo es trabajar con más ahínco, pues está convencido de que este puede ser su año para debutar en el máximo circuito del balompié.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

“La verdad es que estoy muy contento por ir escalando en busca de este sueño, el partido pasado que estuve en la banca ante un equipo como Chivas, me motivó bastante y me llena de energía para continuar con mi preparación, pues que te llamen para estar en el primer equipo no es cosa de todos los días, pero tampoco es cuestión de suerte, sino más bien es el resultado de la buena preparación que he logrado hasta el momento”, aseguró.

Leer más: Selección Mexicana Femenil vuelve al Estadio Azteca 14 años después

El defensa central indicó que por lo pronto pretende mejorar su nivel de juego para seguir siendo convocado al primer plantel, además asegura que si regresa a jugar con el equipo Sub-20 no se desanimaría, ya que este tipo de situaciones suelen ocurrir, pero no es para perder la esperanza.

“Como bien se dice, lo difícil no es llegar, sino mantenerse, así que debo seguir siendo disciplinado, pues es vital para que todo lo logrado en estos años, no se pierda, es por eso que lo veo como todo un reto el estar acá y vivir momentos tan emocionantes en este proceso de formación”, destacó.

Leer más: Con este video recordó el Club América el debut de Guillermo Ochoa

Finalmente, Alfredo Gutiérrez agradeció a sus padres y amigos, así como a su escuela de Ceforfut, por siempre estar apoyándolo, pues no ha sido una tarea fácil. El guasavense ha sido un jugador muy regular en el equipo Sub-20, lo que ya le valió ser tomado en cuenta por el técnico de Necaxa, José Guadalupe Cruz, y que de un momento a otro podría ser la clave para verlo saltar al campo en la Liga MX.