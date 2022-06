Liga MX: El uruguayo Sebastián Cáceres negó que el Getafe le haya presentado una oferta

El uruguayo Sebastián Cáceres, defensa del América de la Liga MX, negó este viernes que exista una oferta del Getafe para llevarlo a la liga española y aseguró que está concentrado en salir campeón con las Águilas.

“Mi cabeza está al cien por ciento en el América porque no hay nada en concreto. A mí no me dijeron nada del Getafe, la verdad es que yo me enteré por Twitter, así que si no hay nada concreto yo estoy firme en el América pensando sólo en el título”, afirmó.

En varios medios se habló de que el equipo dirigido por el español Quique Sánchez estaba en busca del central, algo que el uruguayo desmintió.

Cáceres habló en la presentación del videojuego Free Fire como nuevo patrocinador del América y reconoció que el torneo pasado en el que fueron eliminados en semifinales por el Pachuca les faltó jerarquía, pero eso va a cambiar en el Apertura 2022 de la Liga MX. “Creo que hay que hacer hincapié en salir campeón porque nos ha faltado jerarquía en la cancha en los partidos importantes, pero creo que este torneo nos hemos reforzado para lograrlo. Tenemos un gran plantel con los jugadores que llegaron”.

Sebastián Cáceres durante un partido con el América/Jam Media

El sudamericano aplaudió las contrataciones del central mexicano Néstor Araujo, quien proviene del Celta de Vigo de España, así como la de su compatriota Jonathan Rodríguez. “Jonathan es un jugador muy rápido, con mucho gol, me ha tocado marcarlo y va a aportar muchísimo al ataque. Néstor es un excelente defensa que va a darnos gran competencia para mejorar”, explicó.

Miguel Layún, mundialista con México en Brasil 2014 y Rusia 2018, también estuvo presente en la presentación y al igual que su compañero destacó las incorporaciones de Araujo y Rodríguez a las Águilas de cara al próximo torneo en la Liga MX. “El América está diseñado para que lleguen jugadores de jerarquía y las llegadas de Néstor y Jonathan son algo natural porque vienen a aumentar la competencia y el rendimiento individual, por eso estamos muy contentos con ellos”, argumentó Layún.

El ex seleccionado mexicano entendió la molestia de la afición por la falta de títulos en el torneo anterior. “Traer a jugadores de renombre para este plantel no es suficiente para que la afición esté tranquila. La misión es salir a ganar cada partido en este equipo. América es el rival a vencer. El objetivo es ser campeones y nada más”, sentenció.