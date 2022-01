Liga MX: Emanuel Aguilera confiesa cómo fue su salida del Club América

México.- La Liga MX sigue presentando cambios inesperados y uno de ellos fue la salida de Emanuel Aguilera del Club América para defender los colores del campeón Atlas. Pero dicho movimiento causó impresión ya que se sabía que Santiago Solari tenía la confianza en el jugador a pesar las critica que recibía cada que salía a jugar, por ello el mismo jugador atendió una entrevista en donde dejó claro cuáles fueron las razones por las cuales dejó de portar los colores azulcremas y la elección de irse al Atlas.

Luego de tener su presentación como nuevo jugador de los rojinegros y de su primer entrenamiento con el equipo, Emanuel Aguilera dio sus primeras palabras sobre su salida a TUDN quien le cuestionó cómo fue el proceso para ya verse fuera de Coapa. El argentino aseguró que todo fue muy rápido y que no dudó en tomar la decisión de salir ya que la directiva de las Águilas le comunicaron que querían renovar su defensa y el primer paso sería darle salida a varios elementos en los que figuraba el central, quien por varios años fue compañero de Bruno Valdez.

"Todo fue rápido, mi representante me habló de la posibilidad sin que hubiera algo concreto. El primer equipo que mostró interés fue el Atlas y no tuve ninguna duda, hablé con la directiva (América) y me dijeron que querían una renovación en la defensa", comentó Aguilera. Agregó que entendía la necesidad del equipo de prescindir de sus servicios por lo que no le costó mucho aceptar que ya no seguiría aunque confesó que se miraba jugando el Clausura 2022 con las Águilas ya que le restaba aún un tiempo de contrato.

Leer más: Liga MX: Pol Fernández se ausentará de Cruz Azul por asuntos personales

"Están en todo su derecho de querer renovar, buscar otro perfil de jugador y cuando surgió la opción de Atlas ni lo dudé porque es el campeón y no tengo duda que será un equipo competitivo y ya me tocó ser dirigido por Diego y sabe lo que puedo aportar", comentó el jugador. "Vine para poder estar a la altura del último campeón, que no es cualquier equipo, espero estar a la altura de mis compañeros", finalizó el defensor.

Emanuel Aguilera ya entrenó con su nuevo equipo | Foto: Captura

Ahora en América con la salida de Aguilera tiene una plaza más para un jugador extranjero, se han puesto en marcha las búsquedas por todo el mundo para encontrar a jugadores que puedan llenar la posición. Tambien se ponen en búsqueda de otra posición. En lo que respecta a Aguilera ahora podrá ya jugar en la Liga MX con un nuevo equipo, recordando que llegó para Xolos, luego pasó al América y ahora con Atlas.

La jornada 1 no la pudo jugar debido a que dio positivo a Covid-19, luego de algunos días ha sido dado de alta y ya está en Guadalajara preparando su debut, aún se desconoce si será del equipo titular para el juego del sábado ante Atlético de San Luis en donde debutarán en la Liga MX luego de que su partido de jornada 1 se llevará a cabo dentro de unos días más.