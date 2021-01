Liga MX: Emanuel Montejano la figura de Pumas que debutó y anotó ante Mazatlán FC

Ciudad de México.- Mejor no pudo ser, los Pumas recibieron a Mazatlán FC en la jornada 2 del Guard1anes 2021 pero las cosas aunque fueron buenas con una anotación de Facundo Waller, se complicaron cuando el único atacante, Juan Dinenno tuvo que salir del partido por lesión, pero su lugar fue ocupado por el canterano Emanuel Montejano que se lució en su debut.

Corría el minuto 16 cuando el delantero argentino Juan Dinenno tuvo un encontronazo con la defensa de Mazatlán en donde salió lesionado, fueron varios minutos en los que estuvo probando pero no pudo continuar. Al 18' oficialmente Andrés Lillini llamó a Emanuel Montejano que con el número 210 miraba su sueño cumplirse al debutar en primera división.

Su carrera en categorías inferiores le dieron la posibilidad de llegar al primer equipo que también por la falta de jugadores fue una de las razones por la que el entrenador optó por llevarlo. Desde sus primeros minutos demostró las ganas de ganarse el puesto. Solo en el primer tiempo logró rematar en algunas ocasiones al arco de Mazatlán pero sin encontrar dirección de portería.

Fue en el segundo tiempo cuando encontró lo que tanto buscaba, primero participó en el segundo gol con un pase de él para Carlos Gutiérrez se enfilara al área para fusilar a Nicolás Vikonis para el 2-0. Esa fue su primera gran aportación a los 60' minutos. Pero el momento mágico lo logró 10 minutos más tarde. Corrián los 70' cuando en un tiro de esquina aprovechó un rebote dentro del área para el 3-0.

Tras el error de la defensiva al dejar botando el balón dentro del área, el atacante mexicano se lanzó con los pies por delante para puntear el balón para ya con el arquero vencido para el 3-0 definitivo. Así culminaría el juego que le dio sus primeros 3 puntos al equipo para ya sumar 4 y meterse dentro de los mejores.

Con el final del partido el hombre del juego, Emanuel Montejano concedió una entrevista a las cámaras de TUDN en donde confesó para quien era el partido con una dedicatoria especial hasta el cielo con su madre que lo observa desde allá.

"No sabría decirte, la abrazaría y como ella me decía siempre, si me caigo me levanto, y si me vuelvo a caer me levanto otra vez y demostrar que con Dios todo se puede y con la fuerza que e da Dios, ahí está el reflejo en la cancha y él me mandó ese ángel en el cielo", comentó del delantero.

Montejano tiene 13 años en la institución desde su formación en categorías inferiores. Con solo 19 años ya consiguió su primer gol en 72 minutos disputados en primera división. Para el torneo pasado fue registrado por el equipo pero no tuvo actividad.