Liga MX: Emanuel Villa explota contra directiva de Cruz Azul por falta de refuerzos

Emanuel ‘Tito’ Villa, exjugador del Cruz Azul, criticó a la actual directiva de la Máquina que, hasta el momento, no ha anunciado algún refuerzo a solo dos semanas del iniciar del torneo Apertura 2022 de la Liga MX.

El nacido en Santa Fe, Argentina, indicó que por ese motivo es normal que los aficionados cementeros estén un tanto desilusionados con el inicio del siguiente torneo en la Liga MX, aunado a que el América está cerca de repatriar a Jonathan Rodríguez, quien hace unos torneos diera grandes resultados con los cementeros.

Durante el programa deportivo Zona TUDN, del cual Emanuel Villa es colaborador, aseguró que “La gente está muy dolida, desilusionada y se vuelve a ratificar que Cruz Azul sigue quedando a deber como siempre”.

Mensaje de Emanuel Villa tras la posible llegada de Cabecita al América.

Además, Villa comentó que la directiva tendría que hacer algún esfuerzo económico para traer jugadores de renombre o que ya estuvieron en la institución, haciendo referencia a la posible llegada del “Cabecita” Rodríguez con las Águilas del América de cara al Apertura 2022 de la Liga MX.

“En el aparato directivo, la directiva no hace ningún tipo de esfuerzo para repatriar a jugadores que fueron importantes en su momento. No puedo entender cómo te los gana el acérrimo rival, pero, más allá de eso, Cruz Azul está a semana y media de empezar el torneo y no tiene refuerzos. Es increíble”, agregó.

El Cruz Azul en la última semana ha disputado un par de amistosos ante equipos de la Liga de Expansión MX en donde no ha podido sacar la victoria, pues perdió 2-1 contra Venados de Mérida y empató 1-1 ante Atlante en La Noria. El equipo de Diego Aguirre tendrá una semana más de preparación para el juego del próximo domingo frente a los bicampeones Rojinegros del Atlas, en la Supercopa de la Liga MX.