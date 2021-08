Liga MX: Emilio Azcárraga habría intentado comprar un equipo en Europa

México.- Emilio Azcárraga Jean es reconocido en México por ser el dueño de una de las empresas de entretenimiento y comunicación más grandes del país como Televisa, así tambien por ser el dueño del Club América el equipo más ganador de la Liga MX. Pero el empresario ahora tambien ya fue conocido en el mundo luego de que se revelara que tuvo intención de comprar un equipo en Bélgica.

De acuerdo con el medio HLN del Bélgica, Emilio Azcárraga preguntó al presidente del Anderlecht si el equipo estaba a la venta, pero para su mala fortuna, Marc Coucke le respondió que no por lo que sus intenciones de expandir su marca fuera de México se vio detenida en seco.

Si bien no se ha reveló cuándo es que la propuesta del empresario mexicano llegó a las oficinas se especula que es en tiempos recientes ya que el cuadro del Anderlecht no ha a travesado un buen momento económico por lo que sería una buena oportunidad para hacer una oferta, pero Coucke dejó claro que el equipo no estaba a la venta que no había necesidad de inversiones externas.

La misma fuente reveló que Emilio no fue quien le hizo la propuesta personalmente ya que hubo alguien más que viajó para poner la idea sobre la mesa pero desde un inicio no se pudo llevar a cabo por la negativa del europeo.

Anderlecht es un equipo historico de la liga belga | Foto: EFE

Emilio Azcárraga tiene un conocimiento del futbol, solo en la Liga MX fue dueño simultáneamente de hasta 3 equipos, Necaxa, San Luis y América, siendo este último su mejor carta de presentación a donde se pare.

Como Emilio otros empresarios de la Liga MX han buscado expandir su marca a otros países y pero pocos lo han logrado, tal es el caso de Jesús Martínez quien hace hace unos meses aún era el presidente de Grupo Pachuca quienes adquirieron al equipo de Everton de Viña del Mar de Chile.