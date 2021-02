Liga MX: Emmanuel Gigliotti jugó la final ante Pumas contagiado de Covid-19

León, Guanajuato.- El hombre que guió al octavo título en la historia del León ha confesado que durante la final ante Pumas disputó el partido contagiado de Covid-19. El atacante argentino Emmanuel Gigliotti confesó que la final del Guard1anes 2020 tuvo el "bicho" en su cuerpo pero que se enteró un días después previo a su vuelo a Argentina.

Las polémicas declaraciones se revelaron este sábado cuando el atacante sudamericano habló para TyC Sports sobre el título y lo que había pasado, él asegura que no sabia nada al respecto por lo que cuando saltó al campo lo hizo totalmente ignorando su positivo por Covid-19.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

"Jugué la segunda final, sin saberlo, contagiado, porque al otro día yo me iba a ir para Argentina, me hago el PRC que me pedían en Argentina y me da positivo, quiere decir que la jugué con el bicho(Covid-19)", comentó el futbolista.

Sus palabras han generado de momento algo de asombro por parte de los aficionados que preguntan cómo fue posible que pudiera jugar sin que supiera si estaba contagiado, pues se supone que los equipos como la Liga MX tienen un protocolo que les indica como manejar los casos para las pruebas de Covid-19.

Leer más: Club América: Santiago Solari tendrá equipo completo contra Puebla: Fidalgo sería banca

Y esto llega a generar algo de polémica pues es que gracias a que Gigliotti inició el partido, León se pudo ir adelante en el marcador, pues fue el autor del primero gol ante los Pumas que abrió el camino para el título de los "Panzas Verdes".

⚠️ ALARMANTE ⚠️



Emmanuel Gigliotti admitió que jugó la final del Guardianes 2020 entre León y Pumas contagiado de #COVID19 pic.twitter.com/o8S16FugkJ — La Barra (@labarra_mx) February 6, 2021

Al final del juego se pudo ver cómo el jugador festejó junto a sus compañeros y el resto del plantel el campeonato. Al igual que él, su entrenador, Nacho Ambriz resultó positivo a Covid-19 pero en su caso resultó más grave al punto de llegar al hospital por un cuadro de neumonía que se complicó por la enfermedad.

Leer más: Neymar es duda con el PSG por una gastroenteritis tras su cumpleaños

Tras eso, el futbolista no ha presentado una recaída en el actual torneo en donde ha visto actividad en 3 partidos del Guard1anes 2021, 2 de ellos como titular. Esta es su segunda campaña con el equipo esmeralda, ha disputado 19 juegos en total con solo 5 goles, uno de ellos en la final.