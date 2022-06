Liga MX: En Chivas, Ricardo Cadena espera decisión de Orbelín Pineda

Si bien el debut de las Chivas del Guadalajara en el torneo Apertura 2022 de la Liga MX es inminente, durante los días previos a su choque contra los Bravos del FC Juárez en el Estadio Akron, ha habido múltiples temas sobre el presente y futuro del equipo más popular del país, entre ellos la duda de si habrá otra incorporación al plantel, el trascendido de si Alexis Vega se irá a España, el estado de José Juan Macías para este torneo, o la posibilidad de un cambio en la portería.

Por ello, Ricardo Cadena habló en conferencia de prensa al terminar el entrenamiento de este martes en Verde Valle, donde el estratega rojiblanco respondió acerca de cada tópico antes mencionado. “Habíamos solicitado la posibilidad de tres refuerzos; llegaron Alan Mozo, Rubén el ‘Oso’ González y estamos esperando a uno más todavía”, explicó.

“Esperamos la posibilidad de que Orbelín Pineda pueda decidir, es una de las incorporaciones que solicitamos. Ojalá que, de darse, se haga lo antes posible; hemos estado en constante comunicación con nuestra directiva, personalmente no he hablado con él. ‘Chofis’ no está dentro de mis planes, por lo tanto, no es una opción para el equipo”, abundó.

En cuanto a los rumores sobre el interés del Espanyol por Alexis Vega, el estratega del Chiverío sostuvo que su jugador lo siente integrado, quiere ser protagonista con todo el plantel, está muy motivado por ser año mundialista y tratar de ser opción para la Selección Mexicana. “Igual que si él tiene un grupo o determina cosas en el plantel, son rumores que no tienen fundamento, son mentira”.