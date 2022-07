Liga MX: En Cruz Azul, Diego Aguirre manifestó que fue un placer trabajar con Santiago Giménez

Para el director técnico del Cruz Azul, Diego Aguirre, Santiago Giménez está por cumplir el sueño europeo y formará parte del Feyenoord de la Eredivisie en el futbol de Países Bajos. Al momento, el “Bebote” es el líder de goleo del torneo Apertura 2022 de la Liga MX con cinco goles.

Tras el empate 2-2 ante los Camoteros del Puebla en el partido correspondiente a la Jornada 4, que se desarrolló en la cancha del Estadio Azteca, el estratega del cuadro Celeste manifestó que “fue un placer trabajar con él”, dando por entendido que su delantero dejará de pertenecer a Cruz Azul.

“Es una posibilidad que se está manejando, no puedo confirmar nada porque no lo sé, pero está dentro de las posibilidades que Santi Giménez se pueda ir. Obviamente que no me pone contento porque es un jugador importantísimo hoy en el equipo, él se lo ha ganado obviamente a fuerza goles y a fuerza de su trabajo, es un referente en el ataque y son situaciones que tenemos que ver, hay que estar preparados para buscar las soluciones. La verdad es que trabajar con Santi ha sido un placer y tengo solo cosas buenas que decir de él”, manifestó.

A su vez, Santiago Giménez expuso que el encuentro contra el Puebla fue como si fuera su último, a pesar de no saber si pronto dejará al Cruz Azul. “La verdad que todavía no sé (si es su último partido con Cruz Azul). No me han dicho nada. Lo jugué como si fuera el último, todo puede pasar. No hay nada seguro, te lo diría, pero todavía no lo sé”.