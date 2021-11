Liga MX: En Cruz Azul esperan sanción por grito homofóbico

El mediocampista de Cruz Azul, Walter Montoya reconoció que esperan una sanción tras la aparición del grito homofóbico en las tribunas del Estadio Azteca durante el juego de la Máquina ante León por el Torneo Grita México AP21 de la Liga MX.

"La verdad que es un hecho lamentable, nos cortan el ritmo, le dimos aire a ellos, nosotros no hablamos eso, no estamos en tribuna, es casi imposible de hablar de nosotros, no podemos hacer nada, el club espera una multa", explicó Montoya este viernes en video conferencia previo al cierre de la fase regular de la Liga MX.

El jugador argentino señaló que lo peor que puede pasar es un veto a la afición, ya que los seguidores les proporcionan energía desde las tribunas.

"Capaz el próximo partido no vayan hinchas, a nosotros nos llega una multa y si no llegan los aficionados, es fuerte, porque nosotros necesitamos de su energía, no son todos, ojalá que vayan un poco más relajados y solamente a alentar, ojalá se pueda arreglar ese tema, ya pasó en Concacaf, en Monterrey, también por ellos, que no puedan ir a la cancha, ojalá no suceda más por el bien de todos".

Ver más: Liga Mx: ¿Dónde y a qué hora ver los partidos para hoy 5 de noviembre, jornada 17?

Montoya confía en que el equipo celeste tiene todo para repetir el título de la Liga MX, aunque tendrá que demostrarlo el sábado ante los Pumas de la UNAM.