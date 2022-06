Liga MX: En Cruz Azul le cierran la puerta a 'Chofis' y Chivas debe buscar otras opciones

En semanas recientes se especuló que Cruz Azul podría buscar los servicios de Javier 'Chofis' López. El jugador finaliza su préstamo con el San José Earthquakes, que no hizo válida la opción de compra y por ello el futbolista está en búsqueda de un nuevo equipo para continuar su carrera.

Sin embargo, hace poco la Máquina le cerró la puerta al mediocampista, pues Jaime Ordiales, presidente deportivo de los cementeros, aseguró que no están interesados en el futbolista. "Nosotros tenemos muy claro, porque lo platicamos con el técnico. No es de capricho, no es de querer; es de necesidades", fueron las palabras del directivo de Cruz Azul.

Con ello, un nuevo problema se plantea para Chivas, ya que tampoco tienen en sus planes el regreso de 'Chofis'. El propio futbolista ha manifestado que prefiere permanecer en la MLS, pero no depende por completo de él pues su carta está en manos del Rebaño.

Debido a la indisciplina que cometió, Javier Eduardo fue enviado a la MLS, pero al no hacerse válida la opción de compra, la directiva comandada por Ricardo Peláez tendrá que buscarle otra opción al jugador. Ya que en caso de no encontrar un club, tendrán que rescindir contrato o seguir pagando su salario.

Lo que está claro es que Chivas no quiere al futbolista y que tampoco entra para el proyecto con Ricardo Cadena. No obstante, Necaxa, otro equipo que también se dijo interesado, también se retiró pues no quisieron negociar a su portero Luis Ángel Malagón a cambio de López Ramírez.

La buena noticia para el Rebaño es que todavía tienen tiempo, pues tanto en la MLS como en la Liga MX el mercado de fichajes sigue abierto por varias semanas. La mala noticia es que los días pasan y siguen sin encontrar otro equipo que esté interesado en el jugador.