Liga MX: En Pumas, Andrés Lillini ironiza con palmarés de Dani Alves

Andrés Lillini reconoció que la posibilidad del fichaje de Dani Alves a los Pumas de la UNAM, aportaría mucho en sus intensiones por hacerse del título del torneo Apertura 2022 de la Liga MX, pero bromeó al respecto en cuanto al palmarés del defensor brasileño que pretende estar en el Mundial Qatar 2022.

“A mí con que me aporte una copa de todas las que tiene, me alcanza. Todo lo que se me cruza por la cabeza nos lo puede aportar el jugador”, expuso el estratega horas antes del encuentro de esta noche frente al Celta de Vigo, en la cancha del Estadio Olímpico Universitario.

En cuanto a las noticias recibidas por parte de su directiva, el entrenador del equipo del Pedregal confesó no tener novedad alguna, por lo que la gestión la deja a manos de Leopoldo Silva y Miguel Mejía Barón, ya que Lillini se enfoca en el torneo.

“No tengo noticias por parte de la directiva y el tema no se toca. No soy el hombre adecuado porque no tengo ninguna información. Seguiríamos confiando en los jóvenes del club, es el proyecto, es el proceso y no sé si haya otro tipo de fichajes. No pregunto ni nada y son cosas que caen por propio peso”, sentenció.