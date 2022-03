Liga MX: En Santos aseguran que trabajaran fuerte esta semana para mejorar en la tabla general

Luego de igualar a dos goles frente a Puebla en su visita al Estadio Cuauhtémoc en la jornada 11 del torneo Grita México Clausura 2022 de la Liga MX, los Guerreros de Santos Laguna regresaron a Territorio Santos Modelo para dar inicio a una nueva semana de actividades donde se ha parado la liga debido a la Fecha FIFA.

Los dirigidos por Eduardo Fentanes trabajarán hasta el día sábado en su cuartel general, contemplándose los días martes y jueves labores a doble sesión, de cara al compromiso de la jornada 12 de la Liga MX contra el Pachuca, a jugarse el próximo 3 de abril en el Estadio Corona.

El lateral de Santos, Emilio Orrantia, quien ha visto actividad en 9 compromisos con los Guerreros en el actual certamen, habló sobre la actualidad que vive el equipo, “Nos sentimos bien, porque obviamente hemos obtenido puntos importantes. No estamos conformes con la posición en la que estamos, sin menospreciar que hace algunas semanas estábamos lugares más abajo. Tenemos esta semana para trabajar fuertemente, porque queremos estar en mejores puestos, cerrar bien el torneo y conseguir el objetivo que queremos que es la Liguilla”.

Orrantia sabe que el conjunto Guerrero tiene aspectos por mejorar y trataran de aprovechar el parón de la Liga MX por la Fecha FIFA para trabajar a fondo para llegar de la mejor manera al siguiente encuentro. “Obviamente en los puntos que nos han costado en los partidos anteriores, pero siempre trabajamos de la misma manera, enfocados en lo que nos pide Eduardo Fentanes. Estas semanas largas se aprovechan para dar un toque en la cuestión física, para llegar de la mejor manera al siguiente encuentro, el cual sabemos que será muy intenso, entonces recalcar errores o desatenciones que nos generaron peligro, y de la misma forma las acciones positivas seguirlas trabajando para conseguir buenos resultados”.

El lateral recientemente cumplió 100 partidos con Santos Laguna en la Liga MX, a lo que se dijo contento y orgulloso, “Muy contento y orgulloso por haber logrados 100 partidos con Santos, una gran institución que me ha dado todo desde que llegué en el 2015. Siempre me recibió con los brazos abiertos y me siento identificado con todos los valores que representa y todo lo que hace, no solo en lo deportivo, sino también en el ámbito social. Orgulloso por la carrera, no es fácil conseguir 100 juegos en una sola institución”.

Para terminar, Emilio Orrantia, también habló sobre el próximo partido de los Guerreros encuentro en el cual recibirán a los Tuzos del Pachuca que actualmente marchan como líderes del torneo Grita México Clausura 2022 de la Liga MX. “Sabemos perfectamente cómo va a ser el partido. Será muy intenso, de ida y vuelta. Tuvimos a Guillermo Almada muchos años acá, la mayoría lo conoce y sabemos la manera en que entrena y plantea sus partidos, pero nos enfocaremos más en lo nuestro, hemos ido de menos a más. Estamos conscientes de que será una final porque estamos en la 2ª mitad del torneo”.