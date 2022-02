Liga MX: En Tigres, Luis Quiñones y Yeferson Soteldo compiten por la titularidad

Difícil decisión para el estratega de los Tigres de la UANL, Miguel Herrera, al contar con dos elementos en la posición de ataque, quienes han mostrado sus cartas credenciales. Luis Quiñones, delantero colombiano y Yeferson Soteldo, medio venezolano, los cuales, han encarnizado una batalla interna por la titularidad.

Al respecto, el atacante cafetalero es consciente de la situación, lo mejor que puede hacer en estos momentos es esforzarse al máximo con tal de quedarse en el once titular.

Leer más: Liga MX: Pumas reporta dos bajas sensibles en defensa por lesiones

“La exigencia en Tigres es muy alta, he tratado de mantenerme siempre, desde que regresé en mi segunda etapa no hay jugador con más asistencias que yo, y eso me ha dado para jugar con dos entrenadores diferentes, las exigencias cada vez son mayores y hay que estar preparado para ello”, expuso.

Yeferson Soteldo debe cuidar su puesto Agencia Reforma

Tras el arribo de Soteldo al conjunto universitario en el torneo Grita México Clausura 2022 de la Liga MX, el colombiano sabe del nivel de calidad que hay entre sus compañeros.

“Es un grupo muy grande, con grandes jugadores que pueden ser titulares en cualquier lado, estamos todos acá y tenemos la tarea de seguir peleando por títulos, es buena la competencia, un gran ambiente y dar el doble para seguir jugando”, afirmó.

Leer más: Liga MX: Querétaro vs Toluca, dónde y a qué hora ver el partido de la jornada 7

Tigres chocará el viernes contra los Bravos de FC Juárez en actividad de la jornada 7, en la cancha del Estadio Olímpico Benito Juárez, a las 21:00 horas (tiempo del centro de México).