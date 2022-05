Liga MX: En Tigres no están confiados de avanzar a semifinales, aseguró Juan Pablo Vigón

Tigres ganó 1-0 ante Cruz Azul en su visita al Estadio Azteca en el partido correspondiente a la ida de los cuartos de final del Clausura 2022. Sin embargo, el club felino no se siente confiado de que ya tiene el boleto a la semifinal del torneo y sabe que faltan 90 minutos por jugar.

Así lo reconoció Juan Pablo Vigón, quien aseguró que el equipo de la UANL saldrá a buscar la victoria en el Estadio Universitario este domingo. Añadió que están enfocados en hacer el trabajo que les pide Miguel Herrera y con la tranquilidad de que eso les puede dar el boleto a semifinales.

"Sería un grave error sentirnos ya en semifinales. En casa nos gusta demostrar que vamos a salir a ganar. En nuestro partido vamos 0-0 y vamos a salir a ganar, dar el 100 por ciento y avanzar de manera importante. Confiados no estamos, estamos seguros de nuestro trabajo", declaró en conferencia de prensa.

Tigres enfrentará a Cruz Azul en la vuelta sin Miguel Herrera en el banquillo y sin Nicolás 'Diente' López, expulsados en el juego de ida. Al respecto, Vigón reconoció que sí son ausencias importantes, pero descartó que sean determinantes para el resultado del partido.

"Lo que significa Miguel es importantísimo; va a estar con nosotros apoyando, siempre está ahí dirigiéndonos. Hablando de Nico, es baja importante, pero estamos a la par si te toca iniciar; estamos al 100 por ciento. Los que entran resuelven el partido. Aquí todos son titulares en cualquier equipo", señaló.

En ese mismo sentido, respecto a las acción por la cual expulsaron al 'Diente', pero no así a Christian Tabó en un intento de chilena que contactó precisamente al Juan Pablo Vigón, el afectado prefieron no enfocarse en el arbitraje. "Que no distraigan esas decisiones. No se marcó, no se expulsó; a Nico sí, Nos toca jugar y ser profesionales en la cancha".