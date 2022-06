Liga MX: En caso de no cerrar a Cavani, Luke de Jong es la opción B del Toluca

La directiva de los Diablos Rojos del Toluca trabaja a marchas forzadas para traer a un jugador de talla internacional para el torneo Apertura 2022 y en primera instancia suena el nombre de Edinson Cavani quien ya es jugador libre en el mercado.

Si bien el delantero uruguayo no ha dado alguna razón sobre este interés, Toluca ya dejo en claro su prioridad número uno en su lista de refuerzos que se busca traer para el siguiente certamen de la Liga MX.

En caso de que este fichaje no llegue a buen puerto, Toluca ya tiene un as bajo la mango o un plan B guardado, ya que la otra opción es el delantero holandés Luke de Jong, quien también será jugador libre y ya no pertenecerá al Barcelona de España.

El holandés no ha tenido buenas temporadas con el conjunto azulgrana y estas últimas ocasiones ha estado de préstamo con los culés en la liga española.

En su estancia en el Barcelona, Luke de Jong suma 641 minutos totales, 21 partidos jugadores y únicamente seis goles fue lo que mostró. La llegada de Aubameyang opacó lo que venía haciendo con el conjunto blaugrana.

Esta no es la primera ocasión en la cuál el delantero holandés esta en la mira de un equipo de la Liga MX, ya que cuando de Jong jugada todavía para el PSV, el Club América lo buscó para que llegara a la Liga MX a reforzar la delantera azulcrema.

En aquel entonces, el holandés no acepto la oferta del Club América y solo se limito a agradecer el interés mostrado por el conjunto de Coapa.

Luuk de Jong tiene una cláusula de 25 millones de euros, que bien podría pagar algún club de la Liga MX para el siguiente torneo.