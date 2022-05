Liga MX: En duda continuidad de Fernando Ortiz en el banquillo del América

Fernando Ortiz aseguró que todavía no ha negociado su permanencia en la dirección técnica de las Águilas del América, ya que para él, todavía no es el momento para decidir su futuro en Coapa y lo más importante al momento es haber llegado a la Liguilla del torneo Grita México Clausura 2022 de la Liga MX.

“No, no he hablado (con la directiva) y tampoco me lo permitiría hablar, porque hoy no es momento para sentarme a hablar de mi futuro. Se los dije en el momento que asumí, que estaba agradecido, que era un sueño que cumplí, estar dentro del Estadio Azteca y dirigir y hoy lo he concretado, pero no me gustaría que se sienten a hablar porque no es el momento”, expuso.

Luego de rescatar la temporada, el “Tano” Ortiz llegó para darle los triunfos que tanto necesitó el Ame, pues no fue tarea sencilla alejarlos de los últimos lugares de la tabla general hasta colocarlos en los primeros cuatro lugares que les dará el boleto directo a la Fiesta Grande del máximo circuito del balompié mexicano.

“La Liguilla para mi es totalmente diferente, lo he experimentado como jugador, como entrenador, pero sí sé que es un partido de 180 minutos, por lo cual tienes que estar sumamente atento, sumamente concentrado, cualquier detalle te puede quedar afuera y ya no hay vuelta atrás, esa es mi experiencia como jugador. Como entrenador trataré de volcar algo que ellos (jugadores) ya conocen”, sentenció.