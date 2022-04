Liga MX: En el Clausura 2022, después de una derrota, Cruz Azul ha ganado su partido siguiente

El paso de Cruz Azul en el torneo Clausura 2022 ha sido irregular, pese a lo cual todavía tiene oportunidad de clasificar directo a Liguilla. Y aunque no depende únicamente de sí mismo, para el equipo cementero será importante ganar en la última jornada para llegar en mejor ritmo al repechaje.

El escenario luce complicado para los de la Noria, pues enfrentarán en el Clásico joven al América, que llega con una racha de seis victorias consecutivas. Mientras que en el caso de los dirigidos por Juan Reynoso, en sus últimos 6 juegos de Liga MX han ganado 2, empatado uno y perdido 3.

No obstante, un aspecto para los cementeros es que cuando han sufrido una derrota en el Clausura 2022, casi siempre lograron un triunfo al siguiente juego. Solo en una ocasión no corrigieron el camino con victoria, y fue en la Jornada 8, cuando después de caer ante Santos Laguna en casa, rescataron el empate contra Tigres en el 'Volcán'.

En el resto de sus derrotas, al siguiente partido Cruz Azul ganó. En la Jornada 6 goleó 4-1 a Toluca después de la derrota contra Necaxa; mientras que en la décima fecha venció a Pumas 2-1, tras caer 3-1 contra Puebla una semana antes. Asimismo, después de perder 1-0 contra Pachuca, a la siguiente jornada venció por el mismo marcador al Atlas.

La última vez que los de la Noria se repusieron con un triunfo fue en la Jornada 15, en la cual, sin convencer con las formas, vencieron en Querétaro a los Gallos Blancos por la mínima diferencia. Una jornada antes, los celestes habían perdido en casa contra Chivas.

Te recomendamos leer

No obstante, el momento de las Águilas no es similar al que vivían los otros rivales que Cruz Azul venció tras un descalabro. Por lo que, para no caer varias posiciones en la tabla y al menos asegurar la localía en repechaje, la Máquina tendrá que apelar a mejorar su funcionamiento y no solo a la marcada tendencia del Clausura 2022.