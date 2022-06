Liga MX: En redes sociales ya venden los uniformes robados al Toluca

México.- Luego de que el Toluca diera a conocer que un cargamento con sus nuevos uniformes fuera robado, las prendas han comenzado a salir en las redes sociales para comenzar su venta en grupos de Facebook en donde los precios están muy por de bajo de los que se hubiera manejado por el club y la marca que viste a los Diablos. El equipo señaló a los aficionados a no comprar las prendas que fueron robadas para evitar que se obtuvieran ganancia para quienes sustrajeron las prendas.

Minutos después del anuncio del equipo del Estado de México en las redes sociales principalmente en Facebook se dio a conocer que los uniformes ya se han puesto a la venta y donde además se pudieron conocer los diseños que el equipo tenía planeado lanzar en los siguientes días, piezas desde el equipo titular, porteros incluso hasta prendas de edición especial para el día de muertos.

De acuerdo con las publicaciones que se han estado filtrando de grupos privados y públicos en redes sociales las personas ya comienzan a circular las prendas con precios desde los 600 pesos, hasta el momento se desconoce cuántas piezas fueron las que se perdieron pero es más de uno los perfiles que han compartido las fotos de los uniformes en donde se ve el diseño bastante sencillo de los uniformes del equipo choricero.

Toluca no es la primera vez que sufre un retraso con sus uniformes, no hace mucho tambien tuvieron que jugar un tercer torneo con el uniforme de otra temporada ya que la marca que los viste tuvo problemas con la producción y no pudieron entregarlos a tiempo. Al final el equipo se hizo del uniforme ya con la temporada iniciada solo que ahora no se conoce el tiempo para la presentación oficial.

Los Diablos serán los que abrirán la temporada del Apertura 2022 cuando el 1 de julio se midan al equipo de Necaxa en la cancha del Estadio Victoria. Su primer partido como local de la temporada será hasta la Jornada 2 cuando reciba al bicampeón de la Liga MX, el Atlas el 10 de julio en donde se espera ya puedan estar estrenado sus uniformes.