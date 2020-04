Liga MX: Enrique Bonilla no tiene contemplado cancelar el torneo

Ciudad de México.- Aunque no hay garantías de que el futbol en México vuelva pronto, el presidente de la Liga MX, Enrique Bonilla asegura que esperarán hasta el final, pero el torneo terminará como estaba pactado desde un inicio.

Lo que detiene al futbol mexicano es que aun no se garantiza que la salud de los jugadores como otras personas cercanas al evento no corran peligro, es por eso que están en constante contacto con el Gobierno y las autoridades de salud.

"La Secretaria de Salud está haciendo un esfuerzo por aplanar la curva de contagios y si se logra aplanar podremos hacernos ilusión de iniciar antes de lo esperado pero todo dependerá de las dos primeras semanas de mayo para saber cómo está siendo la magnitud del problema de salud en el país", dijo para Fox Sports.

Pero fue muy claro al afirmar que no hay planes de cancelar la temporada como en otros países ya se ha hecho. Previamente se había analizado y de propia palabras del presidente se comentó que la Liga MX tiene 5 calendarios posibles en caso de que el futbol no vuelva pronto. Y sobre el título para Cruz Azul por posición en la tabla no hay manera de suceda.

El torneo en su fase regular aun le restan 7 jornadas más y tomando en cuanta lo apretada que está la tabla, esos 21 puntos en disputa ayudarían a muchos de los equipos a poder entrar a fase final, es por eso que no desean terminarla de forma anticipada. La Liguilla sigue planeada a jugarse con partidos de ida y vuelta como siempre.

"No ha habido ninguna propuesta en las mesas de trabajo, estamos todos claros que tenemos que terminar el torneo y confiamos que por el bien de todos en el país la curva se haya aplanado y que los contagios no sea como en otros países y podamos reactivar la economía".

Para finalizar confirmó que las sesiones de entrenamiento podrían volver bajo todas las medidas de cuidado y lo harían de grupos de 3 para que poco a poco los jugadores recuperen la confianza para que después se incorpore el equipos completo.