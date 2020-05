Liga MX: Enrique 'El Perro' Bermúdez ya anunció la fecha para su retiro

Miami.- El gran narrador del futbol mexicano, Enrique 'El Perro' Bermúdez ha dado a conocer su fecha de retiro en la la narración y este podría darse al finalizar el Mundial de Qatar 2022 luego de que su contrato con TUDN finalice.

Con 45 años de historia poniéndole voz a más de una hazaña deportiva en México, Enrique Bermúdez reveló en el programa Ahora o Nunca de la cadena de ESPN su vida a futuro y la fecha del adiós en el mundo de la narración.

Mauricio Pedroza y Herculez Gómez quienes son los titulares del programa cuestionaron al Perro que era lo que hacía que con más de 40 años en la industria siguiera narrando y disfrutando el futbol.

"Amor al futbol, amor a mi trabajo, donde estoy vivo maravilloso en Miami, amor a mi familia, tu sabes que en eso no te vuelves rico como los futbolistas como para decir me retiro y tengo lana para vivir toda mi vida, gracias a Dios tengo para vivir bien, pero tenemos nuestra inversión", dijo Enrique.

Después se le preguntó que tanto tiempo faltaba para que sus narraciones dejaran de ser escuchadas por los aficionados cada fin de semana, y dijo que todo está centrado en la finilización de su contrato el cual vence en 2022.

Estoy a punto de entrar al séptimo piso, el 29 de agosto, tengo contrato dos años más ahí con TUDN, y yo creo que narrando hasta ahí, hasta ahí llegué en mi carrera como narrador".

Con esto da a entender que su última colaboración a nivel internacional con el futbol sería narran sus últimos partidos en la Copa Mundial de Qatar 2022, para darle final a una historia de más de 40 años en los deportes.

Para finalizar también explicó que es lo que hará una vez que sus servicios ya no sean necesitados como hasta ahora lo son. El Perro reveló que vivirá una vida mucho más relajada, pero que no se irá por completo del futbol y tendrá su programa de radio, además de anunciar que quiere volver a México y por qué no estar en programas una vez por semana.