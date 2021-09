Liga MX: Enrique Meza reveló que buscaron sobornarlo cuando estaba en Cruz Azul

México.- Enrique "Ojitos" Meza es una institución en la Liga MX, con su paso por equipos ganadores, como Pachuca, Toluca, Monarcas, Veracruz, Atlas y por supuesto Cruz Azul donde vivió uno de los momentos más inesperados en su carrera como entrenador cuando se plantaron en su oficina con 10 mil dólares para sobornarlo y probar a un jugador en el equipo.

Aunque el veterano entrenador no reveló en que fecha aproximadamente fue que se llevó a cabo esa acción, pues hay que recordar que Meza pasó en 4 diferentes etapas por Cruz Azul (3 como entrenador y una más como jugador) y que pudo haber sido en cualquiera de ellas si dejó claro que fue recto en su decisión y rechazó el dinero pues iba en contra de sus principios.

Una vez en Cruz Azul, me mandaron un representante para que probara un jugador. Viene el representante y me da un sobre, me dijo, son 10 mil dólares que son para usted. Respondí: tome su dinero y váyase", aseguró para La Octava Sports.

Una historia así en la Liga MX no es algo nuevo, pero si que los entrenadores se atrevan a revelarlo, pero en el caso de "Ojitos" Meza pueda hacerlo sin remordimiento por el tema de que ya no ejerce como estratega desde hace unos años. Pero era mucho más común de lo que se pudiera pensar que los representantes ofrecieran dinero por la aprobación de sus jugadores a ciertos clubes en México como en el mundo.

Incluso que la historia venga de su paso por Cruz Azul le da mucho más veracidad luego de que se haya revelado del secuestro que vivió el equipo en los últimos 20 años bajo el mando de Guillermo Álvarez quien se descubrió manejaba de mala manera las finanzas del equipo y alguna que otra cosa que apenas en este 2020 salió a la luz para poner lo en evidencia.

Enrique Meza estuvo en Cruz Azul en varias ocasiones en sus etapas | Foto: Jam Media

Enrique Meza inició su carrera como entrenador justo con Cruz Azul en la temporada 93-94 y se mantuvo hasta la 94-95 para dar el salto a Monarcas, Toluca, Selección Mexicana y al Atlas. Fue para la campaña 2002-2003 cuando regresó a la Máquina cumpliendo así su tercera etapa en el equipo, recordando que con ellos debutó como jugador mucho tiempo antes.

Fue a Pachuca donde habría ganado todo con el equipo, desde la Liga MX, Concachampions e incluso una Copa Sudamericana siendo el primer equipo mexicano en ganar una competencia de Conmebol. Tras ese gran exito Meza regresó a Cruz Azul en 2009 y se mantuvo hasta el 2012 siendo esa la última ocasión que defendió los colores del equipo celeste. Nunca pudo ser campeón con Cruz Azul en la Liga MX.

Enrique meza vivió sus últimos años como entrenador llevando los equipos de Monarcas, Puebla y el último que dirigió fue el Veracruz, solo meses antes de que desapareciera de la Liga MX en el 2019. Ahora está ya alejado del futbol como estratega pero sigue comentándolo a sus 73 años de edad.