Liga MX: Equipos de la Liga Premier sin certificación para la Liga de Expansión

Ciudad de México.- Este miércoles se llevó a cabo una asamblea entre los equipos de la Liga Premier y la Liga MX dirigida por Enrique Bonilla, donde les comunicó a los equipos que ninguno tiene certificación para jugar en la Liga de Expansión.

Fue David Medrano quien informó de lo sucedido en su cuenta de Twitter al anunciar que ninguno de los equipos de la tercera división podrá participar en la nueva liga gracias a las certificaciones. Este abre paso a preguntar, ¿quiénes si podrán jugar?.

En la reunión informativa de Liga de Desarrollo se les comunicó que los equipos de Segunda División no aprobaron certificación y por ende no podrían jugar en Liga de Desarrollo. Pasaron de tener 3 lugares a no contar con ninguno".