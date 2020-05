Liga MX: Equipos dirán adiós a un jugador no formado en México para el siguiente torneo

Ciudad de México.- A poco más de dos meses para que inicie el Apertura 2020 los equipos deben iniciar a mover sus piezas y es que a partir de este torneo el registro de futbolistas foráneos bajará de 12 a 11.

El pasado mes de diciembre durante una asamblea con el director técnico de la Selección Mexicana, Gerardo Martino, se llegó al acuerdo de modificar el reglamento y a su vez modificar el registro de jugadores para el siguiente torneo, en este caso el Apertura 2020. Todo esto para tener más jugadores mexicanos en el campo de cara al proceso mundialista.

Rayados fue el primer equipo en dejar ir jugadores extranjeros

Para antes de este torneo todos los equipos tenían como máximo registrar a 12 jugadores no formados en México de los cuales hasta 10 podían estar en el campo al mismo tiempo, pero ahora solo podrán tener en registro a 11 y 9 en el campo si así lo desean. Los conjuntos que tienen el limite de personal foráneo son: Toluca, Puebla Juárez, León Pachuca, Monterrey y América por lo que deberán dejar ir a uno de ellos.

En México no se toma en cuenta si es extranjero o no, solo si es formado o no en México, de modo que si hay un jugador extranjero que se formó en el futbol mexicano no contará como plaza para lo mencionado antes.

Este será el primer cambio y se tiene presupuestado que para el siguiente torneo los cambios sigan y los números sigan bajando. Por el momento los únicos equipos que han comenzado a despedirse de futbolistas extranjeros es Monterrey al dejar libres a Leonel Vangioni y Marcelo Barovero. Necaxa que aunque también ya realizó un movimiento no cuenta para este rubro ya que Hugo González abandonó la institución pero fue formado en México.

Se espera que en las siguientes semanas los equipos inicien el movimiento de jugadores aunque se espera que sean muy pocos ya que la economía no es la mejor para la compra y venta de jugadores.

